De'Longhi, la macchina caffè espresso a prezzo stracciato: va comprata ora

Versatile e semplice da utilizzare, la macchina caffè espresso dello storico marchio italiano è progettata per estrarre un caffè perfetto per i tuoi gusti.

Fonte foto: Amazon

Linee minimaliste e dimensioni compatte. All’interno, però, batte il cuore di una grande macchina per caffè espresso casalinga. La De’Longhi Dedica è infatti capace di coniugare uno stile ricercato con la miglior tecnologia per la preparazione di caffè buoni e cremosi come quelli del bar.

Una macchinetta espresso grazie alla quale potrete bere un caffè esattamente come piace a voi: sceglierete la miscela, l’intensità e la lunghezza, per una bevanda che rispecchia a pieno il vostro gusto e le vostre necessità del momento. Il tutto in maniera semplice e veloce: i comandi intuitivi e il porta filtro con dispositivo crema vi permetteranno di preparare il caffè in una manciata di secondi. E grazie allo sconto top di oggi su Amazon, la trovate a un prezzo incredibile: è più conveniente che mai.

DeLonghi Dedica Argento

DeLonghi Dedica Bianco

DeLonghi Dedica Nero

DeLonghi Dedica Rosso

De’Longhi Dedica, lo sconto è esagerato: prezzo crollato

Mai così conveniente. La De’Longhi Dedica può essere comprata su Amazon a un prezzo che non ha precedenti. La macchina caffè espresso, disponibile nelle colorazioni Argento, Bianco, Nero e Rosso, è scontata del 43% e costa 159,90 euro contro i 279,99 euro del listino. Il risparmio è considerevole: la si paga ben 12o euro in meno rispetto al listino. Un affare per tutti gli amanti del buon caffè.

De’Longhi Dedica scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Versatilità e semplicità di utilizzo. Questi i due punti di forza di una macchina caffè espresso completa e pronta a esaudire ogni tuo desiderio (in fatto di caffè e bevande per la colazione, ovviamente). Come accennato inizialmente, infatti, la De’Longhi Dedica permette di personalizzare tutti gli aspetti dell’estrazione del caffè con estrema facilità.

il porta filtro con sistema crema è realizzato per ospitare sia caffè in polvere sia cialde ESE compostabili. Potrete così scegliere la miscela che preferite e bere il caffè esattamente come piace a voi. Potrete poi personalizzare la lunghezza dell’estrazione e l’intensità del caffè, per una bevanda praticamente perfetta (per i vostri gusti, ovviamente).

Non manca, infine, il cappuccinatore manuale grazie al quale preparare delle ottime creme di latte per cappuccini o latte macchiato che hanno ben poco da invidiare a quelli del vostro bar di fiducia. Oppure preparare tè, infusi e tisani nell’arco di qualche decina di secondi.

