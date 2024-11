DeLonghi, prezzo stracciato per la macchina espresso: offerta senza precedenti

Fonte foto: Amazon

Bere un caffè perfetto (o, comunque, perfetto per i propri gusti) potrebbe sembrare un’impresa ardua o riservata solo ai migliori bar in circolazione. E, invece, è sufficiente avere in casa una macchina espresso con la quale preparare una bevanda che meglio si adatta alle proprie preferenze.

E con la De’Longhi Perfetto Dinamica tutto ciò è possibile direttamente in casa, ogni volta che vuoi. La macchina espresso automatica dello storico marchio italiano permette di preparare caffè, cappuccino e latte macchiato ideali per i tuoi gusti e in una manciata di secondi. Una macchina completamente automatica disponibile oggi a un prezzo senza precedenti: lo sconto garantito da Amazon ti fa risparmiare centinaia di euro.

Macchina espresso De’Longhi a tasso 0 su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Un’offerta che non si era mai vista prima, quella disponibile oggi sulla macchina caffè espresso dello storico marchio italiano. La De’Longhi Perfetto Dinamica è disponibile con uno sconto del 37% al prezzo più basso mai visto sul portale di commercio elettronico per eccellenza. Comprandola adesso la paghi 499,99 euro anziché 799,00 euro del prezzo di listino. I calcoli sono semplici: oggi risparmi ben 300 euro.

Ma non è finita qui. Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono scegliere di pagare in 5 rate senza interessi né spese di istruttoria. Optando per questa modalità di pagamento (da selezionare prima di aggiungere il prodotto al carrello o durante il check-out), la De’Longhi Perfetto Dinamica ti costa 100 euro al mese per cinque mesi. Praticamente il costo di due caffè al giorno.

De’Longhi Perfetto Dinamica scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Un concentrato di tecnologia per permetterti di bere una bevanda dal gusto e dal profumo concentrato e inebriante. La De’Longhi Perfetto Dinamica è una macchina espresso automatica con la quale potrai bere un caffè addirittura migliore di quello che bevi solitamente nel tuo bar di fiducia.

Merito di un sistema di estrazione di livello professionale, ma non solo. La macchina espresso in offerta su Amazon ti permette infatti di personalizzare ogni singolo passaggio del processo di estrazione, a partire dalla scelta del caffè. Dotata di un macinacaffè (con 13 diversi livelli di macinatura), la De’Longhi Perfetto Dinamica macina i chicchi al momento: potrai scegliere così la tua miscela preferita e berla ogni volta che vorrai. Potrai poi scegliere l’intensità e la lunghezza del caffè, così da gustare il caffè esattamente come piace a te.

Il sistema Lattecrema System permette poi di montare automaticamente una crema di latte soffice e schiumosa come quella del bar. Potrai così creare bevande di ogni genere per la tua colazione: latte caldo, latte macchiato, caffè macchiato o cappuccino.

Nella parte frontale trova infine spazio l’intuitivo sistema di controllo della De’Longhi Perfetto Dinamica. Da qui scegli la lunghezza, l’intensità e la tipologia di bevanda che vorresti bere. Con la funzione "MY" memorizzi le impostazioni preferite e le richiami ogni volta che vorrai prepararti un caffè o un cappuccino degno del miglior bar.

