De'Longhi, sconto imperdibile sul condizionatore portatile: prezzo bassissimo

Nessun lavoro di installazione né muratura richiesto; lo porti facilmente in qualunque stanza desideri; stessa potenza dei condizionatori "a muro" nonostante occupino meno spazio. Comprendere il successo che i condizionatori portatili stanno avendo negli ultimi anni, insomma, è tutt’altro che difficile.

Elettrodomestici come il Pinguino Compact ES72 YOUNG di De’Longhi, ad esempio, sono perfetti per raffrescare velocemente stanze di medie dimensioni. Bastano una manciata di minuti, infatti, per far abbassare la temperatura e rendere così più sopportabili anche le più calde giornate estive. Il tutto senza dover fare lavori di muratura per installarlo. E grazie allo sconto top di oggi su Amazon, è disponibile al minimo storico: un prezzo decisamente più basso rispetto ai costi da sostenere per comprare un condizionatore fisso.

DeLonghi Pinguino Compact ES72 YOUNG

De’Longhi Pinguino Compact ES72 YOUNG scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Compatto e facile da spostare tra le varie stanze, il De’Longhi Pinguino Compact ES72 YOUNG è caratterizzato da bassi consumi energetici e da grande potenza di raffrescamento. Con i suoi 8.300 BTU di potenza è in grado di far scendere velocemente la temperatura all’interno di una stanza, migliorando così il comfort termico in casa.

L’installazione, poi, è semplicissima: non dovrete far altro che utilizzare il tubo di scarico aria presente nella scatola e attaccarlo all’adattatore per finestra. Un "impianto" che potrete smontare con semplicità ogni volta che vorrete così da cambiare stanza in una manciata di minuti.

Molto intuitivo anche l’utilizzo del condizionatore portatile. Grazie al telecomando, potrete gestirne le funzionalità anche a distanza. In caso contrario, potete sfruttare il pratico display LCD e il pannello di controllo presente nella parte alta del condizionatore. In entrambi i casi, non avrete difficiltà a scegliere la temperatura o la modalità di funzionamento desiderata. L’impiego del gas ecologico R290, infine, abbatte l’impatto ambientale di questo elettrodomestico eco-friendly.

Potrete poi lasciarlo tranquillamente acceso anche di notte. A pieno regime di funzionamento, infatti, sviluppa appena 52 decibel di rumore: poco più di un suono di sottofondo, che non disturberà affatto il vostro prezioso riposo.

Prezzo bassissimo per il condizionatore portatile De’Longhi: offerta e sconto

Come accennato inizialmente, il prezzo in offerta del Pinguino Compact ES72 YOUNG dello storico marchio italiano è decisamente interessante. Molto più basso della stragrande maggioranza dei condizionatori a muro oggi in commercio.

Il condizionatore portatile De’Longhi è scontato del 28% e costa 359,00 euro, con un risparmio di ben 140,00 euro rispetto al prezzo consigliato dal produttore italiano. Un’offerta da non lasciarsi scappare troppo a cuor leggero, ora che l’estate si sta avvicinando.

DeLonghi Pinguino Compact ES72 YOUNG