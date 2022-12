Di cosa parla e quando esce Unwanted

Era stata annunciata tempo fa e il suo debutto è ormai sempre più vicino. Parliamo di Unwanted, la serie in otto episodi prodotta da Sky Studios, Pantaleon Films e Indiana Production liberamente ispirata a Bilal, il libro-inchiesta che il giornalista Fabrizio Gatti ha scritto in seguito al suo viaggio sotto copertura fra i migranti in viaggio tra Africa ed Europa, lungo le rotte del Sahara gestite da persone che fanno affari sulla disperazione altrui. Ecco tutto quello che sappiamo sulla serie.

Chi c’è nel cast internazionale

Creata e scritta da Stefano Bises con la collaborazione di Alessandro Valenti, Bernardo Pellegrini e Michela Straniero, la serie è diretta dal regista tedesco Oliver Hirschbiegel, che ha già raggiunto il successo internazionale grazie a titoli come La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler, Diana (con Naomi Watts) e L’ombra della vendetta – Five Minutes of Heaven, film vincitore del Sundance Film Festival.

Il cast della serie è vasto e multiculturale: ne fanno parte Marco Bocci, Jessica Schwarz, Dada Fungula Bozela, Hassan Najib e Jonathan Berlin. Altri interpreti delle otto puntate sono Jason Derek Prempeh, Cecilia Dazzi, Francesco Acquaroli, Barbara Auer, Sylvester Groth, Marco Palvetti, Denise Capezza, Nuala Peberdy, Samuel Kalambay, Amadou Mbow, Edward Apeagyei, Reshny N’Kouka, Onyinye Odokoro, Massimo De Lorenzo e Scot Williams.

La trama di Unwanted

La trama di Unwanted si svolge sulla Orizzonte, una gigantesca nave da crociera dotata di ogni comfort e lusso che naviga nel Mediterraneo trasportando cinquemila persone tra equipaggio e passeggeri, tutti occidentali e benestanti. Durante la prima notte in mare aperto, l’equipaggio della nave vede e salva ventotto migranti africani sopravvissuti al naufragio dell’imbarcazione sulla quale stavano cercando di raggiungere l’Italia. Gli altri naufraghi, più di cento, non ce l’hanno fatta.

Sulla nave da crociera inizia così una convivenza che svela paure, razzismo, pregiudizi e ipocrisie di tutti i passeggeri. Mentre da una parte ci sono i ricchi viaggiatori che vedono la propria vacanza spensierata brutalmente interrotta da un bagno di realtà, dall’altra ci sono i migranti sopravvissuti che scappano da fame, guerra e violenza e vedono nell’Occidente un orizzonte di salvezza. Quando questi ultimi scoprono che la nave è diretta in Nord Africa, da dove fuggono, la disperazione spinge alcuni di loro a un gesto estremo e innesca una crisi mondiale.

Dove vedere Unwanted in streaming

La serie Unwanted è prodotta per Pantaleon da Dan Maag, Marco Beckmann, Patrick Zorer, Stephanie Schettler-Koehler e dal produttore Sascha Rosemann. È proprio di quest’ultimo l’idea di adattare il libro di Fabrizio Gatti. I produttori per Indiana sono Fabrizio Donvito, Benedetto Habib, Daniel Campos Pavoncelli e Marco Cohen; mentre i produttori esecutivi per Sky Studios sono Nils Hartmann e Sonia Rovai. La serie sarà visibile su Sky e in streaming solo su NOW in tutti i paesi in cui Sky è presente nel 2023, ma la data esatta di uscita al momento non è ancora stata annunciata.