Di cosa parla il film Uno splendido disastro

L’amicizia che si trasforma in amore, il fascino irresistibile del classico "cattivo ragazzo", una scommessa nata per gioco che diventa qualcosa di più. Ci sono tutti gli immancabili ingredienti della tipica commedia romantica young adult nel nuovo film Uno splendido disastro, in arrivo fra poche settimane su Prime Video. Il film ha come executive producer Jamie Mcguire e Lucas Jarach ed è scritto e diretto da Roger Kumble, già regista di After.

Iscriviti a Prime Video per vedere Uno splendido disastro

La trama di Uno splendido disastro

La protagonista del film è Abby Abernathy, bella e diligente studentessa che non vede l’ora di dedicarsi con serietà alla sua nuova vita da matricola al college. Una sera Abby va a una festa insieme ad alcuni amici e, proprio quando decide che preferisce tornare a casa a studiare, si imbatte (letteralmente) in Travis "Mad Dog" Maddox.

Lei è una ragazza acqua e sapone, dall’aria angelica e vagamente (ma irresistibilmente) ingenua; lui è un attaccabrighe tatuato e palestrato. Insomma, Travis è l’esempio di quello che Abby vuole, ma ha deciso di evitare. Il ragazzo si accorge delle resistenze di lei e, ben consapevole del proprio sex appeal, le propone una scommessa che li vedrà compagni di stanza per un mese. Una scommessa che, ovviamente, avrà un esito travolgente.

Il libro da cui è tratto il film

Il film è basato sul libro Uno splendido disastro (il titolo originale è Beautiful Disaster) scritto dalla statunitense Jamie McGuire e pubblicato nel 2011. In Italia è edito da Garzanti.

Questo romanzo è probabilmente il più celebre della sua autrice, ma non è l’unico. Anzi, Uno splendido disastro è in realtà il primo volume di una serie di romanzi, chiamata Beautiful: i libri successivi sono Infinitamente bello (Endlessly Beautiful è il titolo originale), Uno splendido racconto (Mrs Maddox), Il mio disastro sei tu (Walking Disaster), Un disastro è per sempre (A Beautiful Wedding) e L’amore è un disastro (Something Beautiful).

Su questo punto non ci sono ancora certezze, ma visto il ricco materiale letterario di partenza non è escluso che, in modo simile a come è successo con After, Uno splendido disastro sia poi seguito da altri film della stessa serie.

Il cast di Uno splendido disastro

Nel cast di Uno splendido disastro ci sono Dylan Sprouse e Virginia Gardner nei ruoli dei protagonisti. Dylan Sprouse, gemello di Cole Sprouse, è noto soprattutto per la serie Zack e Cody al Grand Hotel, anche se di recente ha recitato in Il mio finto ragazzo, Tyger Tyger e After 2. Virginia Gardner invece ha già recitato in Fall, Raccontami di un giorno perfetto e American Horror Stories. Gli altri interpreti sono Austin North, Libe Barer, Neil Bishop, Micky Dartford, Jack Hesketh, Declan Laird, Trevor Von Uden, con Brian Austin Green e Rob Estes.

Quando esce il film Uno splendido disastro

Il film Uno splendido disastro dura 95 minuti ed esce il 5 maggio 2023 su Prime Video.

Iscriviti a Prime Video per vedere Uno splendido disastro