Di cosa parla il nuovo film con Mila Kunis

La situazione, apparentemente, è un sogno a occhi aperti: una ragazza bella e sveglia ha appena ottenuto il lavoro dei suoi sogni e sta per spostare un uomo ricco, affascinante e gentile. Ma, si sa, nei thriller nulla è come sembra e La ragazza più fortunata del mondo non fa ovviamente eccezione.

In questo film con protagonista Mila Kunis, in uscita su Netflix e tratto all’omonimo romanzo di Jessica Knoll, i segreti da svelare e i colpi di scena non mancano. Ecco cosa sappiamo di questo nuovo titolo.

Il libro da cui è tratto il film

Il libro La ragazza più fortunata del mondo è stato pubblicato in Italia da Rizzoli nel 2015. Il titolo originale è Luckiest Girl Alive. La protagonista del romanzo si chiama Ani FaNelli: quando era giovane e frequentava una scuola esclusiva, ha subito un’umiliazione che l’ha sconvolta al punto da spingerla a reinventare completamente sé stessa e la sua vita.

Da adulta, la donna è in effetti a un passo dal realizzare il sogno di una vita appagante e perfetta. I segreti del passato, però, continuano a perseguitarla: se l’esperienza dolorosa che ha vissuto dovesse tornare alla luce, ogni cosa sarebbe rovinata. Oppure no? La domanda a cui la protagonista deve trovare una risposta, insomma, è questa: rompere il silenzio sulla verità scandalosa del suo passato la distruggerà o forse la renderà libera?

La trama: di cosa parla il film

Non è chiaro quanto il film Netflix di Mike Barker sarà aderente alla trama del libro, ma, a giudicare dal trailer sembra che il filone narrativo principale non sia cambiato. Come protagonista troviamo infatti la splendida Mila Kunis, alias Ani FaNelli: sta per diventare redattrice del New York Times e presto sposerà l’adorabile fidanzato, un uomo benestante e di buona famiglia.

Lo squarcio in questa vita perfetta avviene una sera: a una festa, Ani incontra infatti un misterioso uomo che, come si capisce immediatamente, ha a che fare con il suo passato. È a questo punto che, come in una spirale, gli spettatori iniziano a calarsi sempre più in profondità nel mistero: cosa è successo negli anni di scuola di Ani? Perché non ne ha mai parlato con nessuno e, anzi, ha fatto di tutto per mettere una distanza tra quella ragazza del passato e chi ha deciso di diventare? In ciò che è accaduto, la donna è una vittima o una complice?

Il cast di La ragazza più fortunata del mondo

Oltre alla già citata Mila Kunis, il cast di La ragazza più fortunata del mondo include Finn Wittrock, Connie Britton, Scoot McNairy e Jennifer Beals.

Quando esce La ragazza più fortunata del mondo

La ragazza più fortunata del mondo esce il 7 ottobre 2022 su Netflix.