Di cosa parla la serie Ragazze elettriche

Cosa accadrebbe se le donne dominassero il mondo? Se lo chiede (dando anche una risposta) la nuova serie di Prime Video intitolata Ragazze elettriche, in inglese The Power, basata sull’omonimo romanzo della scrittrice britannica Naomi Alderman. La causa di un così repentino e totale sconvolgimento degli equilibri del mondo è, nel romanzo e anche nella serie, un elemento decisamente fantascientifico: tutte le donne, a partire dall’adolescenza, sviluppano il potere di folgorare le altre persone con scariche elettriche.

La trama di Ragazze elettriche

Ragazze elettriche (The Power) è ambientato in un tempo che corrisponde perfettamente al nostro presente, se non fosse per un dettaglio decisivo: le adolescenti di tutto il mondo a un certo punto, senza apparente spiegazione, sviluppano la capacità di lanciare scariche elettriche dalle mani. Questo inedito potere si sviluppa gradualmente, manifestandosi con un lieve formicolio alle clavicole, e porta in breve tempo a un rovesciamento totale delle posizioni di potere nel mondo, in cui il genere femminile diventa dominante.

Il cast di Ragazze elettriche

Nel cast di Ragazze elettriche ci sono Toni Collette (che interpreta la sindaca Margot Cleary-Lopez), John Leguizamo (nei panni di Rob Lopez), Auli’i Cravalho (Jos Cleary-Lopez), Toheeb Jimoh (Tunde Ojo), Josh Charles (Daniel Dandon), Eddie Marsan (Bernie Monke), Ria Zmitrowicz (Roxy Monke), Zka Cvka Cvana (Tatiana Moskalev) e Allie Montgomery (Halle Bush). La serie è prodotta da Amazon Studios e SISTER, nome in passato già associato alla serie Chernobyl, e ha come showrunner Raelle Tucker.

Le differenze con il libro

Il romanzo di fantascienza da cui è tratta la serie si intitola, appunto, Ragazze elettriche (The Power nell’edizione originale) ed è stato pubblicato nel 2016. Non è ancora possibile sapere quanto la trama dell’adattamento tv sarà aderente a quella del libro. Nel romanzo i "poteri elettrici" vengono sviluppati solo dalle adolescenti, che però possono in qualche modo risvegliare questa potenzialità anche nelle donne più grandi.

Inoltre, vengono seguite in particolare le storie di quattro personaggi in diverse parti del mondo: attraverso il loro sguardo viene mostrato come la comparsa di questa nuova capacità femminile comporta, con il tempo, un rovesciamento dei ruoli e anche un abuso di potere. Alla fine, infatti, gli uomini sono vittima di violenza di genere sistemica e vengono violentati e uccisi. Nel 2017 il romanzo ha vinto il Women’s Prize for Fiction. In Italia è edito da Nottetempo.

Ragazze elettriche in streaming

Quando esce Ragazze elettriche (The Power)? Non manca molto: la serie sarà disponibile in esclusiva su Prime Video da venerdì 31 marzo, con nuovi episodi ogni settimana fino al gran finale di stagione previsto il 12 maggio.

