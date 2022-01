Cosa accade quando un gruppo di eroi improvvisati cerca di salvare un regno dalle forze oscure? Per scoprirlo bisogna avere ancora un po’ di pazienza e aspettare l’esordio su Prime Video di The Legend of Vox Machina, serie fantasy animata per adulti. Il debutto è atteso per fine gennaio.

La serie è basata sui personaggi e sulle avventure della prima campagna di gioco di ruolo da tavolo di Critical Role, trasmessa in live streaming. Critical Role è una webserie statunitense realizzata da un gruppo di attori e doppiatori professionisti, tutti giocatori di Dungeons&Dragons. Trasmessa per la prima volta online nel 2015, la prima campagna della webserie proponeva ogni settimana un episodio (cioè una sessione di gioco) in cui le avventure dei personaggi erano rese ancora più avvincenti dalle interpretazioni e dalle voci dei giocatori.

La trama: di cosa parla The Legend of Vox Machina

I protagonisti dei 12 episodi della serie animata di Prime Video sono i cosiddetti Vox Machina, un gruppo di avventurieri scapestrati sempre pronti a ubriacarsi e a fare risse.

La banda si troverà ad affrontare una missione piena di ostacoli e difficoltà per cercare di salvare il regno di Exandria dalle forze magiche oscure. Quello che vivranno metterà alla prova anche il loro legame, oltre alle loro abilità.

Il gruppo dei Vox Machina è composto da vari personaggi, ciascuno dotato di particolari abilità e poteri magici: ci sono ad esempio lo gnomo bardo Scanlan Shorthalt, il mezzelfo druido Keyleth, lo gnomo chierico Pike Trickfoot e il guerriero barbaro Grog Strongjaw.

Il cast di The Legend of Vox Machina

The Legend of Vox Machina è una produzione Amazon Studios, Critical Role e Titmouse per Prime Video, alla quale hanno partecipato anche i fondatori di Critical Role, che sono anche executive producer insieme a Brandon Auman (Star Wars: Resistance), Chris Prynoski (Metalocalypse), Shannon Prynoski (Fairfax) e Ben Kalina (Big Mouth).

Nel cast ci sono Laura Bailey (The Last of Us: Part II), Taliesin Jaffe (Final Fantasy XIV), Liam O’Brien (Star Wars: The Bad Batch) e Matthew Mercer (Overwatch). Mercer è il game master, creatore della serie animata.

Hanno partecipato anche Ashley Johnson (The Last of Us), Marisha Ray (Final Fantasy XV), Sam Riegel (Teenage Mutant Ninja Turtles), e Travis Willingham (Marvel’s Avengers).

The Legend of Vox Machina: ci sarà una seconda stagione?

In molti casi bisogna attendere mesi per avere la conferma della realizzazione della seconda stagione di una serie che abbiamo amato. In questo caso no! Risale addirittura al 2019 la notizia che Prime Video ha richiesto una seconda stagione di The Legend Of Vox Machina.

La prima stagione doveva inizialmente essere distribuita alla fine del 2020, ma la premiere è stata rimandata a causa dei ritardi causati dalla pandemia.

Dove e quando vedere The Legend of Vox Machina

La serie animata arriva in streaming su Prime Video il 28 gennaio 2022 in versione originale, sottotitolata e doppiata.

