Seria A, dove vedere la diciannovesima giornata in TV e in streaming

Il campionato di Serie A arriva al punto di svolta. In questo weekend festivo che combacia con l’Epifania, la Serie A scende in campo per il diciannovesimo turno, l’ultimo del girone di andata. Bisogna ancora assegnare il titolo di Campione d’inverno, ma l’Inter sembra essere la naturale favorita. Dopo il mezzo passo falso dello scorso turno (pareggio per 1-1 contro il Genoa fuori casa), i neroazzurri sono chiamati a tornare alla vittoria: se la vedranno in casa contro l’Hellas Verona sabato 6 gennaio alle ore 12:30. A due punti di distacco troviamo la Juventus: la squadra allenata da Massimiliano Allegri ha accorciato le distanze grazie all’ennesima vittoria per 1-0 (contro la Roma) e scenderà in campo domenica alle ore 18:00 sul campo della Salernitana (in una replica del match di Coppa Italia disputato giovedì). Partite interessanti anche per la Roma che se la vedrà nell’ultima partita della diciannovesima giornata contro l’Atalanta e per il Napoli che giocherà in trasferta sul campo del Torino.

Tutte le partite saranno visibili sulla piattaforma di DAZN, mentre Sky e Now TV trasmetteranno i classici tre match: Bologna-Genoa, Sassuolo-Fiorentina e Empoli-Milan. Hai la possibilità di abbonarti a un prezzo speciale cliccando sui link qui in basso.

Diciannovesima giornata Serie A: gli orari, TV e streaming

Torna la giornata spezzatino. I dieci match del diciannovesimo turno sono spalmati su tre giorni. Si comincia venerdì alle ore 20:45 con Bologna – Genoa, con gli emiliani chiamati a riscattarsi dopo la brutta sconfitta per 3-0 subita sul campo dell’Udinese. Il sabato comincia con il lunch game che vede in campo l’Inter a San Siro contro il Verona. Ai neroazzurri serve una vittoria per diventare campione d’inverno, mentre il Verona ha bisogno di punti per la salvezza, ma le cessioni degli ultimi giorni hanno indebolito la squadra. Alle 15:00 ci si sposta in Ciociaria per Frosinone-Monza, mentre alle 18:00 scontro salvezza tra Lecce e Cagliari. Il sabato sera si chiude con Sassuolo-Fiorentina alle ore 20:45. Domenica appuntamento alle 12:30 con Empoli-Milan, mentre alle 15:00 doppio turno con Torino-Napoli e Udinese-Lazio. Alle 18:00 la Juve scende in campo contro la Salernitana e alle 20:45 Roma-Atalanta a chiudere la diciannovesima giornata.

Venerdì 5 gennaio ore 20:45: Bologna – Genoa – Dazn e Sky

Sabato 6 gennaio ore 12:30: Inter-Verona – Dazn

Sabato 6 gennaio ore 15:00: Frosinone-Monza – Dazn

Sabato 6 gennaio ore 18:00: Lecce-Cagliari – Dazn

Sabato 6 gennaio ore 20:45: Sassuolo-Fiorentina – Dazn e Sky

Domenica 7 gennaio ore 12:30: Empoli-Milan – Dazn e Sky

Domenica 7 gennaio ore 15:00: Torino-Napoli – Dazn

Domenica 7 gennaio ore 15:00: Udinese-Lazio – Dazn

Domenica 7 gennaio ore 18:00: Salernitana-Juve – Dazn

Domenica 7 gennaio ore 20:45: Roma-Atalanta – Dazn

Come vedere la Serie A su DAZN

L’unica piattaforma dove vedere tutti i match della Serie A in diretta è DAZN, e lo sarà fino al 2029. Per poter vedere le partite è necessario essere abbonati al pacchetto Standard o Plus, gli unici due che comprendono tutta la Serie A. Oltre ai match del massimo campionato italiano, hai accesso a tantissimi altri contenuti sportivi: la Serie B, l’Europa League, la Conference League, la Liga (in esclusiva), il campionato di basket italiano (in esclusiva), l’Eurolega, il ciclismo (con i canali di Eurosport), lo sci alpino e anche la MMA e gli incontri di boxe. Abbonati subito e goditi un anno di grande sport.

Come vedere la Serie A su Sky e NowTV

Anche in questo diciannovesimo turno di Serie A, Sky e NowTV trasmetteranno tre match di Serie A. La scelta è caduta su Bologna-Genoa (venerdì alle ore 20:45), Sassuolo-Fiorentina (sabato alle ore 20:45) ed Empoli-Milan (domenica alle ore 12:30). Per gli abbonati a Sky c’è anche la possibilità di vederle in streaming utilizzando l’app di Sky Go. Invece, se ancora non siete abbonati a NowTV, potete approfittare di un super sconto del 33% sul Pass Sport annuale: praticamente è come avere quattro mesi gratis. Oltre alla Serie A puoi vedere tutti i contenuti esclusivi di Sky, compresa la NBA, la Champions League, la Premier League, la Ligue 1, la Formula 1, la MotoGP e i grandi tornei di tennis, con Sinner pronto al definitivo salto di qualità.

