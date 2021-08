Digitale terrestre: che succederà ai canali RAI

Per lunghissimo tempo abbiamo parlato di “Switch-Off" e di passaggio al nuovo standard TV digitale terrestre di seconda generazione (DVB-T2), con una data ben precisa in mente: il 1° settembre 2021, giorno in cui tutte le emittenti avrebbero dovuto abbandonare il vecchio codec MPEG-2 in favore del nuovo MPEG-4. Il 30 luglio, però, il Governo ha cambiato tutto.

Con un apposito decreto, firmato dal Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, il passaggio all’MPEG-4 (che è solo il primo step del passaggio al digitale terrestre DVB-T2) è stato posticipato al 15 ottobre. Ma non solo: viene data la facoltà alle emittenti di cambiare codifica in modo graduale, per scongiurare un rischio che nessuno si vuole prendere: quello di impedire a milioni di telespettatori di vedere i canali perché la TV non supporta l’MPEG-4. Anche la RAI è coinvolta in questo delicato passaggio e ha scelto proprio di scaglionare il passaggio dal vecchio al nuovo codec durante un periodo più lungo.

Canali RAI: che succede il 15 ottobre

La RAI ha deciso di procedere con una strategia in due tempi. Il primo passo sarà quello di spegnere il MUX Rai 2 in tutta Italia e di spostare tutti i canali dei MUX Rai 2, Rai 3 e Rai 4 già il 15 ottobre.

Nella stessa data tutti questi canali cambieranno codifica, passando dal vecchio MPEG-2 al nuovo MPEG-4. Chi non ha una televisione in grado di decodificare i canali MPEG-4, quindi, da un giorno all’altro non vedrà più tutti i canali trasmessi su questi tre MUX della Rai.

Quali canali RAI non si vedranno dal 15 ottobre

I canali in questione sono tutti i canali tematici RAI, trasmessi dai MUX Rai 2, Rai 3 e Rai 4. Ecco la lista delle TV:

Rai 5

Rai Storia

Rai Sport

Rai Scuola

Rai 4

Rai Movie

Rai Premium

Rai Gulp

Rai YoYo

Rai 1 HD

Rai Sport + HD

Rai 2 HD

Rai 3 HD

A questi canali TV si aggiunge lista delle radio:

Rai Radio Tutta Italiana

Rai Radio3 Classica

Rai Radio Techetè

Rai Radio Live

Rai Radio Kids

Rai Isoradio

Rai GrParlamento

Rai Radio1 Sport

Rai Radio2 Indie

Quali canali RAI non cambiano il 15 ottobre

Per vedere tutte le TV e le radio appena elencate sarà quindi necessario, a partire dal 15 ottobre 2021, avere una TV recente compatibile con il codec MPEG-4. Non cambia nulla, invece, per le TV di punta della RAI, che resteranno ancora per qualche mese con il vecchio codec MPEG-2:

Rai 1

Rai 2

Rai 3

Rai News 24

Questi quattro canali RAI si vedranno ancora, su tutte le TV che oggi riescono a sintonizzarli. Per non avere sorprese il 15 ottobre è utile fare un test già oggi: se la TV è in grado di visualizzare i canali in HD (come Rai 1 HD al 501, Canale 5 HD al 505 e La7 HD al 507), allora il 15 ottobre continuerà a visualizzare tutti i canali RAI.