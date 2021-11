Digitale terrestre: come vedere più canali gratis

Oggi tutte le TV in commercio, salvo rarissime eccezioni nel caso di TV molto economiche, sono “smart“: basta collegarle a Internet, via cavo o via WiFi, scaricare le nostre app preferite e accedere a migliaia e migliaia di contenuti dalle piattaforme come Netflix, Disney+, Amazon Prime Video. Tutte piattaforme a pagamento, che richiedono un abbonamento mensile o annuale per funzionare.

Ma, in realtà, c’è anche un lato “free" delle tecnologie “smart“, che quasi nessuno sfrutta anche se quasi tutti lo hanno a disposizione. Stiamo parlando della tecnologia HBBTV, cioè “Hybrid Broadcast Broadband TV“, o per dirla in modo semplice della “TV ibrida“. Ibrida perché l’HBBTV è una tecnologia legata al digitale terrestre, cioè alle onde radio, ma funziona via Internet. Tramite HBBTV è possibile accedere a decine di canali, alcuni aggiuntivi rispetto a quelli già trasmessi in digitale terrestre, ma anche a singoli contenuti on demand, proprio come facciamo con le app di streaming.

Come funziona HBBTV

Per farla estremamente semplice (e semplificata, ci perdoni chi è più tencico) l’HBBTV funziona tramite delle app che vengono lanciate premendo un tasto del telecomando mentre guardiamo un normale programma sul digitale terrestre. Ad essere più precisi, però, va aggiunto che l’HBBTV è disponibile anche sulla piattaforma satellitare tivùsat e non solo sul digitale DTT.

Di solito un canale del digitale terrestre comunica all’utente la possibilità di fruire di contenuti in HBBTV mostrando un “pallino" o una icona colorati in un angolo dello schermo: basta poi premere l’apposito tasto sul telecomando per aprire l’app HBBTV di quel canale e vedere i contenuti aggiuntivi.

In alcuni casi, una volta entrati nell’app HBBTV dell’emittente, c’è la possibilità di usare più tasti del telecomando per svolgere più funzioni. L’HBBTV viene infatti usato anche per permettere all’utente di interagire con l’emittente, ad esempio per votare un sondaggio o mettere un “like“.

Sempre tramite HBBTV è possibile anche scegliere e configurare le opzioni per ricevere pubblicità personalizzata, che potrebbe essere più interessante da vedere rispetto a quella “generalista“.

Dietro lo standard HBBTV c’è un consorzio che raggruppa i principali editori europei e i maggiori produttori di Smart TV e box TV del mondo, quindi quasi tutte le Smart TV moderne sono dotate di questa tecnologia.

Aderiscono al consorzio, ad esempio, Hisense, Humax, LG, MediaTek, Novatek, Panasonic, Realtek, Roku, Samsung, Sharp, Sony, TCL, e Vestel, solo per citare i produttori di televisori più famosi e più conosciuti in Italia.

Cosa si vede su HBBTV

La lista dei canali HBBTV gratuiti è lunghissima, perché moltissime sono le emittenti TV che adottano questa tecnologia. Prendendo in considerazione solo l’HBBTV dei canali più visti in Italia, possiamo citare i contenuti disponibili ad esempio sull’HBBTV della RAI:

Rai Radio 2

Rai 4K

Rai Play

Rai TV+

Sull’HBBTV di Mediaset, invece, troviamo:

Radio Montecarlo TV

Contenuti on demand

Sull’HBBTV di Discovery Channel troviamo:

Nove HD

Real Time HD

Food Network HD

Giallo HD

K2

Frisbee

DMAX HD

Home and Garden TV HD

Motor Trend HD

Investigation Discovery

Discovery Channel

Discovery Science

Animal Planet

BBC

Eurosport 1

Eurosport 2

Sull’HBBTV di SportItalia troviamo:

SI HD

SI Solo Calcio HD

SI Motori HD

SI Live 24 HD

Udinese TV

Radio Bianconera TV HD

Radio Nerazzurra TV HD

TMW Radio TV HD

Bike HD

Come avrete notato, l’HBBTV viene usato per trasmettere non solo canali e contenuti aggiuntivi video, ma anche radio. Sull’HBBTV di Radio Kiss Kiss, ad esempio, troviamo due canali aggiuntivi:

Kiss Kiss Discoparty

Kiss Kiss Party

Sull’HBBTV di Radio RDS Social TV, invece, ci sono diverse opzioni per interagire con l’emittente e ottenere contenuti on demand specifici: il meteo e le news, i videoclip delle canzoni, curiosità sugli artisti o sui brani. Insomma, per farla breve: l’HBBTV è un mondo ricco di canali gratis e contenuti aggiuntivi che aspetta solo di essere esplorato.