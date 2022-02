Digitale terrestre: il decoder in super offerta da acquistare subito

Manca sempre meno al passaggio al nuovo digitale terrestre che comporterà (e lo sta già comportando) per milioni di italiani cambiamenti epocali. Le nuove frequenze e il passaggio alla nuova codifica video porteranno con sé delle migliorie a livello tecnico, ma non sarà indolore per i cittadini. Chi non ha un televisore compatibile con il nuovo standard tecnico sarà costretto a una drastica decisione: acquistare un nuovo smart TV che supporti il DVB-T2 oppure comprare un decoder in grado di decodificare il nuovo segnale. Se non volete abbandonare il vostro amato TV, la seconda scelta è la migliore che possiate fare, e anche la più economica.

Per comprare un nuovo smart TV, per quanto economico possa essere, bisogna mettere in preventivo almeno una spesa di 200-250€ (e siamo molto bassi), mentre per il decoder bastano anche meno di 25€. Un esempio è il decoder per il digitale terrestre DVB T2 in offerta in questi giorni su Amazon e che è uno dei prodotti più venduti sulla piattaforma di e-commerce. Oggi lo troviamo disponibile a un prezzo di 24,90€, ben il 17% in meno rispetto a quello di listino. Per il dispositivo si tratta anche di uno dei prezzi più bassi di sempre.

Decoder DVB-T2: le caratteristiche tecniche

Il decoder del digitale terrestre Fenner DVB T-2 in offerta oggi su Amazon non serve solamente per farsi trovare pronti allo switch-off, ma offre anche delle funzionalità extra, come la possibilità di riprodurre immagini e video collegando una chiavetta USB. Ma andiamo con ordine.

Come tutti i dispositivi esterni, si collega al televisore tramite il cavo HDMI in dotazione e presente all’interno della confezione (dove è presente anche un telecomando che serve a gestire esclusivamente il decoder e non il TV). Una volta collegato, è possibile effettuare la sintonizzazione automatica per trovare tutti i canali disponibili. Il decoder riceve tutti i canali gratuiti in HD con codec H264/H265 10 bit (la codifica dei canali del nuovo digitale terrestre). Una volta terminata la ricerca è anche possibile gestire la posizione dei canali trovati a proprio piacimento.

Oltre alla sintonizzazione, il decoder funge anche da dispositivo multimediale: collegando una chiavetta USB è possibile riprodurre immagini e video (supporta tantissimi formati differenti). Inoltre, è possibile impostare anche un parental control per proteggere i più piccoli da contenuti non adatti alla loro età. Le dimensioni del decoder sono molto compatte ed occupa pochissimo spazio.

Decoder DVB-T2 in offerta: prezzo e sconto

Una super offerta per un decoder del digitale terrestre che si rivelerà sempre più importante nei prossimi mesi. Oggi il decoder DVB-T2 lo troviamo in offerta su Amazon a un prezzo di 24,90€, con uno sconto del 17%. Per il decoder si tratta anche di un prezzo vicino a quello del minimo storico. Il prodotto viene spedito da Amazon e la consegna avviene nel giro di pochi giorni.

