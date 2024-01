Fonte foto: Amazon

Il mercato delle smart TV cambia velocemente e diventano sempre più comuni gli apparecchi entry level che pur garantendo l’accesso a sempre più funzionalità smart, hanno anche costi accessibili.

E lo spettatore senza particolari esigenze, che cerca un televisore per la vita di tutti i giorni e per accedere facilmente alle piattaforme di streaming, può tranquillamente orientarsi su questa categoria e portare a casa un device semplice ma funzionale.

Tra le migliori offerte su Amazon la smart TV TCL 55P639, un televisore aggiornato e compatibile con tutte le app principali, che per le prossime ore può essere acquistato per meno di 350 euro grazie ad uno sconto Amazon che ha dell’incredibile.

Smart TV TCL – Schermo da 55 pollici – Sistema operativo Android TV

Smart TV TCL: scheda tecnica

TCL 55P639 è una smart TV con un pannello LCD da 55 pollici, con risoluzione 4K, compatibilità con i formati HDR10 e HLG (Hybrid Log Gamma) e refresh rate a 60 Hz. Grazie al processore quadcore, questo apparecchio è in grado di utilizzare le funzioni di elaborazione dell’immagine dell’iPQ 2.0 Engine e sfruttare gli algoritmi di TCL, come il MEMC (Motion Estimation/Motion Compensation), per migliorare la qualità dei contenuti riducendo al minimo l’effetto sfocato.

Trattandosi di una Google TV, l’utente può accedere al nutrito store digitale di Big G dove scaricare moltissime applicazioni, tra cui: Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, YouTube, NOW, Paramount+, RaiPlay e Mediaset Extra.

Tra le specifiche ci sono anche il decoder per il Digitale Terrestre di seconda generazione DVB-T2 e quello satellitare DVB-S2 per Tivùsat, parliamo quindi di un sistema per l’intrattenimento con tutte le più moderne tecnologie per guardare in totale tranquillità i programmi in chiaro e senza il bisogno di un decoder esterno

Sul fronte delle connessioni ci sono tre porte HDMI 2.1, una porta USB 2.0, una porta Ethernet, il WiFi 5, il Bluetooth e l’ingresso ottico.

Molto più essenziale, invece, il comparto audio che comprende due altoparlanti da 10 W ciascuno. Il televisore è inoltre compatibile anche con il Dolby Audio.

Sulla TCL 55P639 ci sono anche con Alexa e Google Assistant da utilizzare per accedere alle impostazioni del device tramite comandi vocali. Sempre grazie a questi assistenti vocali è anche possibile gestire i dispositivi per la smart home.

Non manca la Modalità Gaming, che abilita funzioni specifiche per i videogiochi, come l’Auto Low Latency Mode (utile per abbassare l’input lag), che si attivano in automatico quando l’utente collega una console di nuova generazione al televisore.

TCL 55P639: l’offerta su Amazon

La TCL 55P639 è una smart TV economica, adatta principalmente per l’utente che non ha particolari esigenze e cerca un televisore da utilizzare quotidianamente.

Parliamo di un apparecchio semplice e senza fronzoli, che mette a disposizione tutte le principali funzioni di una smart TV (come la riproduzione di contenuti streaming) senza costringerci a spendere le cifre esorbitanti necessarie per i prodotti di fascia superiore.

Il prezzo di listino di questo televisore è di 449,90 euro ma grazie all’offerta Amazon, per le prossime ore si può acquistare a 339 euro (-25%, -110,9 euro) lo sconto perfetto per rinnovare il comparto TV di casa e passare a un sistema smart.

Smart TV TCL – Schermo da 55 pollici – Sistema operativo Android TV