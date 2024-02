Fonte foto: Hisense

Acquistare una nuova smart TV per casa, non vuol dire necessariamente puntare a un prodotto di fascia alta e dalle mille funzionalità. In certi casi, infatti, può andare più che bene anche un televisore economico da utilizzare semplicemente per vedere dei classici canali in chiaro o accedere alle moderne piattaforme di streaming, ma senza spendere un capitale.

E tra le migliori soluzioni low-cost c’è sicuramente la Hisense 32E53KQT, un TVcompatto e molto immediato, dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, che può essere installato facilmente anche nelle stanze più piccole. Per le prossime ore è in super offerta su Amazon e può essere acquistato a meno di 250 euro.

Hisense 32E53KQT – Smart TV 32 pollici – risoluzione FHD – VIDAA U6

Smart TV Hisense 32 pollici: scheda tecnica

La smart TV Hisense 32E53KQT ha un pannello QLED da 32 pollici con risoluzione FHD (1.920×1.080 pixel) e refresh rate a 60 Hz.

Il sistema operativo è VIDAA U6 e garantisce all’utente l’accesso allo store digitale di Hisense, dal quale è possibile scaricare moltissime applicazioni, tra cui quelle per le piattaforme di streaming più famose come Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, YouTube, NOW, Paramount+, RaiPlay e Mediaset Extra.

Oltre a questo, è possibile anche accedere a VIDAA Free, la piattaforma FAST di Hisense, con tantissimi contenuti gratuiti, disponibili in streaming ma con la pubblicità.

Non manca, naturalmente, la possibilità di vedere i classici canali in chiaro grazie al decoder per il Digitale Terrestre di seconda generazione DVB-T2 e a quello satellitare DVB-S2 per Tivùsat.

Tra le opzioni di connettività ci sono due porte HDMI, due porte USB 2.0, una porta USB-C, una porta Ethernet, l’uscita per le cuffie, l’uscita ottica e il WiFi 5.

Il comparto audio è composto da due altoparlanti da 16 W, il televisore è compatibile anche con il DTS VIRTUAL X, la tecnologia per la virtualizzazione degli altoparlanti in grado di simulare un suono tridimensionale molto simile a quello di una sala cinematografica.

Presente anche la gaming mode che si attiva in automatico quando il televisore viene collegato una console, abilitando funzionalità per abbassare l’input lag e garantire una maggiore fluidità dei giochi.

Infine questa smart TV Hisense può essere utilizzata anche con Alexa, utile per accedere alle impostazioni del device tramite comandi vocali o per gestire i vari dispositivi per la smart home presenti in casa.

Smart TV Hisense 32 pollici: l’offerta su Amazon

Hisense 32E53KQT è un televisore semplice e immediato, facile da usare e ottimo per portare le funzioni di una smart TV anche nelle stanze più piccole di casa, dove non c’è bisogno di schermi di grandi dimensioni ma è sufficiente poter guardare i canali in chiaro e, eventualmente, accedere alle varie piattaforme di streaming.

Il prezzo di listino è di 299 euro ma con le ottime offerte Amazon, per le prossime ore si scende fino a 249 euro (-17%, – 50 euro) un’offerta da non sottovalutare, che permette di risparmiare qualcosa e sostituire facilmente un vecchio televisore, magari non ancora compatibile con il DVB-T2.

