Digitale terrestre: ecco il nuovo canale Mediaset Twentyseven

Le notizie circolate negli scorsi giorni in merito all’arrivo di due nuovi canali Mediaset sul Digitale Terrestre si sono rivelate vere, ma solo a metà: da questa notte, sulla numerazione 27, c’è il nuovo canale Mediaset chiamato “Twentyseven“, mentre sulla numerazione 49 si è spostata la già esistente Italia 2.

Poche ore prima, sugli stessi canali, avevano chiuso i battenti due emittenti del gruppo americano ViacomCBS, cioè Paramount Network (LCN 27) e Spike (LCN 49). Questi due canali, per decisione del network, non trasmettono più sul digitale e dovrebbero a breve arrivare sulla piattaforma online Pluto TV (che è sempre di ViacomCBS). Al momento, però, su Pluto non ci sono né Paramount né Spike. Sul Digitale Terrestre, invece, oltre a Twentyseven e Italia 2 si registrano altri spostamenti di LCN per VH1, Radio 101 TV e Radio 105 TV. Ecco tutte le novità, partendo dal nuovo canale Mediaset Twentyseven.

Il nuovo canale Mediaset Twentyseven

Mediaset Twentyseven è un canale dedicato a film e serie TV del passato, che trasmette ad esempio “La Casa nella Prateria“, “40 anni vergine" e “A-Team“. Almeno al momento, quindi, non ha una programmazione originale ma trasmette solo repertorio.

Per questo canale Mediaset ha fatto una scelta molto chiara, di compatibilità assoluta con tutte le TV italiane: Mediaset Twentyseven è trasmesso in risoluzione standard (quindi non serve una TV HD) e con due codifiche diverse: MPEG-4 H.264 nel Mux Mediaset 1 (con LCN 27) e MPEG-2 nel Mux Rete A 1 (con LCN 527).

Volendo, è anche possibile vedere Mediaset Twentyseven in HD via satellite: sulla piattaforma Sky (LCN 158) e su Tivùsat (LCN 27).

Digitale Terrestre: le altre novità

Se l’arrivo di Mediaset Twentyseven è la novità principale di gennaio 2022 sul Digitale Terrestre, non è però l’unica: questa notte ci sono stati degli spostamenti di numerazione conseguenti all’addio dei canali ViacomCBS e al passaggio delle loro numerazioni a Mediaset.

In pratica adesso Italia 2 si è spostata su LCN 49, dove prima c’era Spike. Spostandosi, quindi, Italia 2 ha lasciato libera la posizione 66, che adesso è occupata da Radio 105 TV. L’altro canale di ViacomCBS, VH1, ha invece fatto cambio di numerazione con R101 TV.

Di conseguenza, da questa mattina la situazione sul digitale terrestre è la seguente:

LCN 27 : Mediaset Twentyseven

: Mediaset Twentyseven LCN 49 : Italia 2

: Italia 2 LCN 66 : Radio 105 TV

: Radio 105 TV LCN 67 : Radio 101 TV

: Radio 101 TV LCN 167 : VH1

: VH1 LCN 267 : VH1

: VH1 LCN 527 : Mediaset Twentyseven

: Mediaset Twentyseven LCN 549: Italia 2

Se non vedete questi canali, a queste posizioni, vi basterà risintonizzare la TV.