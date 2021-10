Digitale terrestre: il miglior decoder economico per non avere problemi il 20 ottobre

Ci siamo quasi: mancano veramente pochi giorni all’inizio dello switch off al nuovo digitale terrestre di seconda generazione, l’ormai famigerato DVB-T2 che tanto spaventa chi non si intende di tecnologia. Il 20 ottobre, infatti, i primi 15 canali RAI e Mediaset cambieranno codifica passando da Mpeg-2 ad Mpeg-4. Per alcuni italiani ciò vorrà dire non poter più vedere quei canali.

Al cambio di codifica corrisponderà anche il cambio della risoluzione: da SD, cioè bassa risoluzione, a HD, cioè alta risoluzione. Per vedere tutti i canali gratuiti senza problemi, quindi, tra qualche giorno servirà una TV in alta risoluzione con decoder integrato Mpeg-4, oppure una TV HD con decoder Mpeg-4 esterno. L’alta risoluzione, almeno quella “HD-Ready" (720p, cioè 1280×720 pixel), è già diffusissima da anni e non sarà un problema per la maggior parte degli italiani. Lo stesso non si può dire con certezza riguardo alla capacità della TV, o del decoder, di elaborare il segnale televisivo compresso con il codec Mpeg-4: molte vecchie TV “secondarie" (quelle della cucina, della stanzetta dei bambini o di altre stanze poco frequentate) potrebbero infatti non essere compatibili. La soluzione più facile ed economica a questo problema è mantenere la vecchia TV, collegandole un decoder esterno compatibile con l’Mpeg-4. Basta anche un modello molto economico, ma si deve scegliere quello giusto.

Decoder Fenner DVB-T2 HD 1080p: caratteristiche tecniche

Nei negozi di elettronica, fisici e online, si trovano centinaia di decoder DVB-T2 diversi, fin troppi per chi non ha le idee ben chiare. Premettiamo una cosa molto importante: tutti questi decoder, ma proprio tutti, sono compatibili con il nuovo digitale terrestre quindi qualunque decoder compriate, non sbaglierete e potrete vedere tutti i canali gratuiti.

Tuttavia, va anche detto che i prezzi variano moltissimo e, con essi, anche le funzioni offerte: si parte dai modelli base da 20 euro ma si superano i 100 euro per i modelli più evoluti. Qui, però, stiamo cercando un decoder DVB-T2 economico e facile da usare, che va bene anche per persone poco esperte e per gli anziani che vogliono solo continuare a vedere i programmi gratuiti di RAI e Mediaset senza problemi e senza spendere molti soldi.

Il modello che vi consigliamo è il Fenner DVB-T2 1080p: costa pochissimo, si collega in cinque minuti e si configura praticamente da solo (basta fare la sintonizzazione dei canali ed è pronto). E’ anche compatibile con il Full HD, ha i menù in italiano e ha anche una presa SCART che è fondamentale per collegare i televisori molto vecchi (che non hanno la porta HDMI).

Certo, non è un fulmine di velocità ma la lentezza si nota solo navigando dentro il menu mentre il cambio canale è quasi immediato. Infine, non manca il timer per spegnere automaticamente il decoder ad un orario preimpostato (utile quando si guarda la TV a letto) e quello per passare automaticamente ad un canale (ancor più utile per non perdere l’inizio di un film).

Piccolo bonus, che però interesserà a pochi: c’è anche una porta LAN per connettere il decoder al router di casa e vedere i filmati di YouTube.

Decoder Fenner DVB-T2 HD 1080p: quanto costa

Il decoder Fenner DVB-T2 HD 1080p è un prodotto di base, semplice ed efficace, che riesce a mantenere il prezzo molto basso rinunciando alle funzioni evolute che, in realtà, sono in pochi ad usare: se vi servono veramente, allora meglio comprare una nuova Smart TV e non un decoder.

Il prezzo di listino del decoder Fenner DVB-T2 HD 1080p per non avere problemi anche dopo il 20 ottobre 2021 e continuare a vedere tutti i canali è di appena 26,90 euro. Anche per questo è Amazon’s Choice tra i decoder DVB-T2 HD.

Decoder Fenner DVB-T2 HD 1080p – Per TV non compatibili con il nuovo digitale terrestre