Per questo monitor in offerta bastano 99 euro

Tra i monitor di fascia entry level è possibile trovare molte proposte valide, come i modelli della gamma Acer EK0, la linea più economica dell’azienda di Taiwan. I monitor di questo tipo non possono certamente essere utilizzati per applicazioni professionali, ma vanno più che bene per completare un PC desktop e per aggiungere un monitor un po’ più grande ad un laptop.

oltre ad essere un ottimo schermo da abbinare ad un computer desktop o come secondo schermo per un laptop, si prestano anche ad essere la base per soluzioni fai da te, essendo predisposti ad essere collegati a molti altri dispositivi. Il loro vero vantaggio, però, è il prezzo molto basso. Che diventa bassissimo quando si aggiunge anche una buona offerta su Amazon, come quella in corso su Acer EK240YCbif, il modello da 23,8 pollici della gamma EK0.

Monitor Acer EK0 – 23,8 pollici – Connessione HDMI e VGA (cavo HDMI incluso)

Acer EK240YCbif: caratteristiche tecniche

Il monitor Acer ‎EK240Ycbif ha un display di tipo LCD IPS che misura 23,8 pollici e con angolo di visualizzazione fino a 178 gradi, quindi l’immagine si vede bene anche se non siamo perfettamente allineati con lo schermo. La risoluzione è la Full HD (1.920×1.080 pixel) classica, senza bande nere sopra e sotto che restano inutilizzate quando si vedono i film in 16:9.

Inoltre, la frequenza di aggiornamento dello schermo è di 75 Hz, un buon valore visto che la maggior parte dei monitor economici (e anche delle Smart TV economiche) si fermano a 60 Hz.

Il tempo di risposta del monitor è molto basso, pari a 5 millisecondi, la luminosità massima è di 250 candele al metro quadro e c’è la compatibilità con la tecnologia AMD FreeSync, che migliora la gestione dello schermo in caso di utilizzo per i videogiochi.

Con la tecnologia BlueLightShield viene ridotta la quantità di luce blu emessa dallo schermo, cosa che permette all’utetne di stare davanti allo schermo per molte ore senza affaticare la vista.

E’ possibile posizionare il display in maniera ottimale grazie alla regolazione di inclinazione, rotazione e altezza e ci sono una porta HDMI e una VGA, in modo da poter connettere al monitor sia i dispositivi più recenti sia quelli ormai un po’ datati.

Acer EK240YCbif: l’offerta Amazon

Il monitor Acer EK240YCbif da 23,8 pollici costa 149,90 euro, un prezzo tipico per un modello di queste dimensioni, di fascia entry level. Grazie all’offerta in corso su Amazon è possibile acquistarlo scontato a 99 euro (-33%, -50,90 euro).

Monitor Acer EK0 – 23,8 pollici – Connessione HDMI e VGA (cavo HDMI incluso)

Con un prezzo finale così basso non è nemmeno da escludere l’opzione di comprare il monitor e trasformarlo in una Smart TV, collegando un decoder esterno DVB-T2 tramite la porta HDMI. Un decoder come il Nokia 6000, che ha un prezzo di listino di 29,90 euro ma è in offerta su Amazon a 18,98 euro (-37%, -10,92 euro). Con una spesa totale di 117,98 euro sarà possibile aggiungere una seconda TV in casa.

Decoder Nokia Terrestrial Receiver 6000 – DVB/T2 – Con telecomando