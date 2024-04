Dinner Club, tutto sulla terza stagione

Fonte foto: Prime Video

Nuovo cast, nuove sorprese, nuovi luoghi da scoprire. Promette di essere all’altezza del successo delle prime due stagioni Dinner Club 3, show Original italiano di cui sono al momento in corso le riprese. L’acclamato food travelogue di Prime Video, la cui terza stagione è stata annunciata ufficialmente a fine marzo, sarà condotto anche questa volta dallo chef stellato Carlo Cracco, affiancato da nuovi ospiti d’eccezione.

Il cast di Dinner Club stagione 3

Nella terza stagione di Dinner Club i nuovi compagni di viaggio di chef Cracco saranno gli attori Christian De Sica, Emanuela Fanelli e Rocco Papaleo, mentre le guest star d’eccezione saranno Antonio Albanese e Sabrina Ferilli, ormai soci onorari del Dinner Club.

Ferilli ha già fatto parte del cast della prima stagione dello show ideato e prodotto in Italia insieme a Diego Abatantuono, Fabio De Luigi, Pierfrancesco Favino, Luciana Littizzetto e Valerio Mastandrea. L’attrice e conduttrice è poi tornata, con Luciana Littizzetto, come socia onoraria della seconda stagione, nel cui cast figuravano Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Marco Giallini e Luca Zingaretti.

Dinner Club stagione 3: cosa sappiamo

Come le prime due stagioni, Dinner Club 3 porterà Cracco e i suoi ospiti in viaggio lungo lo Stivale per vivere le più svariate esperienze gastronomiche, e non solo. Nella prima stagione il cast aveva toccato Delta del Po, Puglia, Basilicata, Sardegna, Cilento, Maremma e Sicilia. Nella seconda stagione, invece, le tappe del viaggio erano state la Sila calabrese, la Romagna, il Sud Tirolo e ancora la Sicilia.

Le location del viaggio della terza stagione di Dinner Club 3 non sono ancora state annunciate ufficialmente, ma ci sono stati diversi avvistamenti e post social decisamente indicativi. A fine marzo, come riportato da Sky Tg24, Carlo Cracco è stato notato a Benevento, capoluogo dell’omonima provincia campana, insieme a Christan De Sica, Emanuela Fanelli e Rocco Papaleo. Lo chef e i tre attori hanno cenato all’Ama Experience Restaurant e hanno dormito all’Antum Hotel.

In precedenza, la presenza del cast è stata segnalata a Sant’Agata de’ Goti, paese in provincia di Benevento, e in Irpinia. Un’altra tappa della terza stagione di Dinner Club sarà Brindisi, dato che Cracco & co. sono stati avvistati anche sul lungomare di questa città pugliese. Le riprese si sono svolte in parte sulla scalinata Virgilio, vicino alle antiche colonne romane. Pochi giorni fa Christian De Sica ha inoltre pubblicato un post Instagram che lascia pochi dubbi: «Brindisi. Oggi fine delle riprese», ha scritto a corredo di una foto di gruppo con la troupe sul lungomare.

La terza stagione di Dinner Club è scritta da Alessandro Saitta, Valentina Massouda e Ugo Ripamonti. La regia è di Riccardo Struchil e Caterina Pollini. Lo show è prodotto da Banijay Italia per Amazon MGM Studios.

Quando esce Dinner Club stagione 3

La terza stagione di Dinner Club sarà disponibile in esclusiva prossimamente su Prime Video. La data di uscita esatta non è ancora stata annunciata.