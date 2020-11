Disney+: i film e le serie tv di Natale

Il Natale 2020 sarà sicuramente diverso, più intimo e riservato rispetto agli anni scorsi. Nonostante ciò, nessuno dovrà rinunciare alla magia, soprattutto i più piccoli. Questo sembra essere l’obiettivo di Disney +, la piattaforma in streaming che si prepara a vivere il suo primo Natale.

Arrivato in Italia a marzo 2020, il canale ha già alle spalle un palinsesto ricco di film e serie tv originali, ma anche grandi classici da riguardare con tutta la famiglia. Per Natale, per esempio, si possono riguardare tanti film cult, presenti da tempo in streaming. Tra qiesto spiccano Mamma ho perso l’aereo, Miracolo sulla 34° strada, Santa Clause e tanti altri. Accanto a questi, Walt Disney Company ha già pronta una lista di nuovi contenuti a tema natalizio da lanciare a dicembre: ci faranno, sognare, riflettere e divertire. Da Soul, il nuovo film d’animazione targato Pixar Animation, fino al cortometraggio Burrow o lo speciale di Natale con gli attori di High School Musical. Insomma, ce n’è per tutti i gusti e per tutte le generazioni: ecco una carrellata di contenuti da guardare assolutamente durante le festività di fine anno.

Soul – il nuovo film Pixar arriva per Natale 2020

Soul, che in italiano significa “anima” è il nuovo film di animazione prodotto da Pixar Animation. È perfetto da guardare durante il Natale perché porta sul piccolo schermo tutte le emozioni e gli spunti di riflessione che caratterizzano le produzioni Pixar, da Inside Out a Up.

Soul è tra le attesissime novità di dicembre 2020 di Disney +. Racconta la storia di Joe Gardner, un professore di musica che, proprio quando sta per realizzare il suo sogno e suonare nel locale jazz più famoso di New York, capita nell’Ante-Mondo, il luogo segreto dove le anime sviluppano le loro passioni prima di arrivare sulla Terra. Questa sarà la vera opportunità per conoscere meglio sé stesso e le emozioni che caratterizzano l’animo umano.

Soul è disponibile su Disney + dal 25 dicembre, giusto in tempo per una serata di Natale ricca di magia!

High School Musical: The Musical

High School Musical è stata una delle pellicole più famose di Disney Channel e ora, in occasione del Natale, sta per tornare e omaggiare il pubblico dei fan.

Durante questo docu-film tutti gli attori del cast si esibiranno con le loro canzoni di Natale e condivideranno le esperienze e i ricordi più belli legati alle loro festività durante l’infanzia.

Arriva su Disney + l’11 dicembre.

Burrow: il corto di Natale firmato Disney-Pixar

I cortometraggi sono uno dei contenuti più visualizzati dalla piattaforma di streaming. Per l’ultimo mese dell’anno, Pixar e Disney hanno confezionato un piccolo film capace di far sognare grandi e piccini.

Burrow racconta il viaggio di una coniglietta per creare la tana dei suoi sogni. Per realizzarla non vuole l’aiuto di nessuno, ma presto scopre che la condivisione e il sostegno sono fondamentali per realizzare il suo progetto. Il cortometraggio insegna che chiedere aiuto non è mai sbagliato, ma anzi può migliorare sensibilmente il risultato di un progetto.

Il corto debutta su Disney + il 25 dicembre e quindi si può guardare prima o dopo la visione di Soul.

LEGO Star Wars Christmas Special

Ormai Disney + ci ha abituati ai film interpretati dai personaggi Lego.

LEGO Star Wars Christmas Special è la nuova pellicola che unisce il mondo dei mattoncini a quello di Guerre Stellari. Racconta le avventure di Rey che, per approfondire la conoscenza della Forza, trascura alcuni importanti impegni. Le vicende rischiano di far perdere ai personaggi i festeggiamenti del Giorno della Vita, che equivale al giorno di Natale. Si impegneranno perché questo non accada.

Il film fa parte delle novità di Disney + di novembre 2020 ma, se ancora non lo si è visto, le festività natalizie sono un’ottima occasione per recuperare.

Noelle e la storia di Babbo Natale su Disney +

L’ultimo film originale Disney + è Noelle e racconta la storia di Kris Kringle, ovvero Babbo Natale che, deciso ad andare in pensione, si prepara a cedere l’intera attività a suo figlio Nick. Il giovane va in crisi e decide di farsi una vacanza lontano da tutti. Però decide di non tornare e mette a rischio il giorno di Natale in tutto il mondo.

Anche Noelle è arrivato sulla piattaforma a novembre ed è la pellicola perfetta da guardare durante le vacanze di fine anno.