Disney+: le nuove uscite di dicembre 2020, cosa vedere

Su Disney + arriva il mese più suggestivo dell’anno, quello dedicato al Natale. E per l’occasione, la piattaforma di streaming ha preparato per tutti gli abbonati un palinsesto ricco di magia, con tanti nuovi film e serie tv perfetti per bambini, ragazzi e non solo.

Fin dal suo lancio, avvenuto a marzo 2020, Disney + ha proposto show adatti a tutti, pensati soprattutto per le famiglie e legati ai brand della compagnia: da Star Wars, alla Marvel, fino a Pixar e National Geographic, senza dimenticare i prodotti Disney. Accanto ai classici senza tempo, ha portato online anche prodotti originali, come The Mandalorian, serie tv ispirata al mondo di Star Wars. E a proposito della serie tv, che ha riscosso un enorme successo: a dicembre arriverà il finale di stagione. Inoltre a dicembre ci saranno tante novità da guardare, molte di queste a tema natalizio, come High School Musical: The Musical: Lo Speciale di Natale. Ma ci sarà anche Soul, il nuovo lungometraggio Pixar da guardare proprio il giorno di Natale. Insomma, la scelta è davvero ampia: ecco le novità che allieteranno il pubblico.

Soul: su Disney + dal 25 dicembre

Fonte foto: Disney/Pixar

Soul, che in italiano si traduce come “anima” è il nuovo lungometraggio Pixar Animation Studios in arrivo il giorno di Natale su Disney +.

Racconta la storia di Joe Gardner, un professore di musica che ha l’occasione della sua vita: suonare nel miglior locale jazz di New York. Ma un passo falso lo porta all’Ante-Mondo, un posto fantastico dove le anime prima di nascere sviluppano i loro interessi e le loro manie prima di andare sulla Terra. Joe vuole tornare alla sua vita e per farlo stringe un’alleanza con 22, un’anima che non ha ancora compreso il fascino della vita umana. Joe cercherà di spiegare a 22 cosa significa vivere e perché è qualcosa di così speciale, ma contemporaneamente trova le risposte proprio alle domande cruciali sull’esistenza.

High School Musical: The Musical – dall’11 dicembre

Fonte foto: Disney

High School Musical: The Musical: La Serie ritorna sul piccolo schermo per fare un vero e proprio regalo di Natale a tutti i fan. Gli attori si esibiscono nelle loro canzoni di Natale preferite e condividono con il pubblico i loro ricordi più importanti legati a questo periodo.

Lo speciale è quindi ricco di aneddoti legati alla loro infanzia, momenti emozionanti ma anche i regali più belli o imbarazzanti che hanno ricevuto quando erano bambini. Nel cast c’è anche Joshua Bassett che per la prima volta in assoluto interpreta la versione acustica della canzone scritta per la seconda stagione di High School Musical: The Musical: La Serie.

Mulan: su Disney + dal 4 dicembre

Fonte foto: Disney

Mulan è uno dei personaggi più amati dell’universo Disney. La pellicola, diretta da Niki Caro, narra la storia proprio la storia della valorosa guerriera Mulan.

Quando l’Imperatore della Cina decreta che un uomo per ogni famiglia è tenuto ad arruolarsi nell’Armata Imperiale per difendere il Paese dagli Invasori del Nord, Hua Mulan decide di prendere il posto di suo padre, famoso guerriero gravemente malato. Si traveste da uomo e si arruola col nome di Hua Jun. Durante la pellicola viene messa alla prova da numerose sfide che affronta con coraggio e determinazione, arrivando a conquistare il rispetto di tutta la Nazione grazie alle sue valorose impese.

The Mandalorian 2 Finale di Stagione: su Disney + dal 18 dicembre

Fonte foto: Lucasfilm

Anche la seconda stagione di The Mandalorian volge al termine: a fine anno la piattaforma di streaming manda in onda l’ultimo episodio.

Questo capitolo è uscito ad ottobre e ha conquistato il pubblico, con colpi di scena e una trama legata alle vicende di Mando e Baby Yoda. La coppia va alla scoperta della Galassia, minacciata da Gideon e la sua spada laser nera creata dal primo Mandaloriano.

L’ultimo episodio chiuderà un ciclo importante, e magari darà vita a nuove storie. Non rimane che attendere il 18 dicembre.

Fata Madrina Cercasi: su Disney + dal 4 dicembre

Fonte foto: Disney

Fata Madrina Cercasi è una commedia perfetta per il periodo natalizio. Racconta la storia di Eleanor (Jillian Bell), apprendista fata madrina che, dopo aver sentito la notizia legata all’estinzione della sua professione, decide di mostrare a tutti quanto il mondo abbia bisogno delle fate madrine.

Così, trova la lettera di una bambina scritta anni prima e la cerca: scopre così che Mackenzie, questo è il nome della piccola, ora ha quarant’anni e ha perso il suo amore anni prima. Eleanor decide di aiutarla a ritrovare la fiducia nel mondo.