The Mandalorian, oltre alla serie tv si fa anche il film

Fonte foto: 2023 Lucasfilm Ltd.

Il Mandaloriano e Grogu sono pronti per una nuova avventura al cinema. In questi giorni la casa di produzione Disney ha infatti annunciato che la serie tv The Mandalorian diventerà anche un film diretto da Jon Favreau, già creatore e capo-sceneggiatore della serie. «Ho amato raccontare storie ambientate nel ricco mondo creato da George Lucas», ha dichiarato il regista in una nota stampa. «La prospettiva di portare sul grande schermo il Mandaloriano e il suo apprendista Grogu è estremamente entusiasmante». The Mandalorian, ambientata nell’universo di Star Wars, è al momento la serie di maggior successo di Disney nell’ambito della saga.

Cosa sappiamo del film The Mandalorian

Il nuovo film si chiamerà The Mandalorian & Grogu e sarà prodotto da Favreau, Kathleen Kennedy e Dave Filoni. Kathleen Kennedy, presidente di Lucasfilm, ha dichiarato: «Jon Favreau e Dave Filoni hanno introdotto in Star Wars due nuovi e amatissimi personaggi, e questa nuova storia si adatta perfettamente al grande schermo».

Al momento non ci sono altre informazioni sulla trama e sul cast del film, la cui produzione inizierà nel 2024 (a quanto pare verso la fine dell’anno). Non è certa nemmeno la partecipazione di Pedro Pascal, sulla quale in effetti non sono ancora stati fatti annunci specifici.

L’attore nella serie tv interpreta il Mandaloriano, ma già nell’ultima stagione la sua presenza sul set è drasticamente diminuita, praticamente fino ad azzerarsi. Di base Pascal doppia il suo personaggio, che però nelle riprese (complice il fatto che indossa sempre armatura e casco integrale) viene interpretato dagli stuntmen.

The Mandalorian, quando esce il film

La data di uscita al cinema di The Mandalorian & Grogu non è ancora nota. Attualmente, tra l’altro, è in fase di produzione anche la quarta stagione di The Mandalorian (le prime tre stagioni sono disponibili in streaming su Disney+), ma non è chiaro se l’uscita del film dovrebbe collocarsi prima o dopo il debutto in streaming della stagione 4.

The Mandalorian & Grogu non è comunque l’unico film in sviluppo nell’ambito della saga. Lucasfilm ha in programma anche altri film diretti da Sharmeen Obaid-Chinoy, James Mangold e Dave Filoni, che sta al momento sviluppando anche la nuova stagione di Ahsoka.

Star Wars in streaming

In attesa dell’uscita di queste novità, i contenuti a tema Star Wars da vedere e rivedere in streaming non mancano di certo. Su Disney+ ci sono diversi contenuti originali, tra cui Andor, Obi-Wan Kenobi, Ahsoka e The Acolyte; e anche numerosi contenuti d’animazione, tra cui The Bad Batch, Star Wars: Rebels, The Clone Wars, Zen – Grogu and Dust Bunnies e Star Wars: Young Jedi Adventures, serie animata per ragazzi e ragazze uscita nel 2023.

Sulla piattaforma di streaming ci sono inoltre l’intera Saga degli Skywalker e i film antologici Rogue One: A Star Wars Story (del 2016) e Solo: A Star Wars Story (del 2018). Per chi vuole sbirciare dietro le quinte invece ci sono, tra gli altri, L’impero dei sogni: La storia della trilogia di Star Wars e Obi-Wan Kenobi: Il Ritorno di uno Jedi.