Disney+, Monsters & Co Lavori in Corso! in streaming dal 7 luglio

Il cartone animato di Monsters & Co. è stato uno dei tanti successi targati Disney Pixar e da tempo si parlava di un suo ritorno sotto forma di serie animata. Ora i rumors diventano realtà e su Disney+ arriva in streaming la serie Monsters & Co. Lavori in Corso!.

Sullo schermo tornano così i due simpatici mostri Mike e Sulley che lavorano nella centrale elettrica di Monstropolis. Sono proprio loro che grazie alla piccola Boo scopriranno che per produrre più elettricità non c’è bisogno di spaventare i bambini, ma di farli ridere producendo 10 volte più energia. La serie animata si aggancia proprio alla fine del film e narra le vicende di un nuovo personaggio: lo Spaventatore Tylor Tuskmon che scopre che la fabbrica ha cambiato tipo di lavoro e dovrà reinventarsi come mostro comico per farli ridere.

Monsters & Co. Lavori in Corso!: la trama

I fan del film avevano lasciato Mike e Sulley che dopo essersi presi cura di Boo avevano scoperto come le risate dei bambini producano 10 volte più energia che le grida di spavento. I due mostri diventano così all’improvviso i capi della centrale Monsters, Inc di Monstropolis e dovranno cambiare l’assetto aziendale: addio Spaventatori, benvenuti Giullari.

La serie animata vede come protagonista il mostro Tylor Tuskmon, appena laureato Spaventatore col massimo dei voti, che si ritrova nella fabbrica a svolgere tutt’altra mansione: viene assegnato al gruppo di meccanici di Monsters, Inc. Facilities Team (MIFT), che si occupa della manutenzione. Partendo dal basso, tra tante gag divertenti e personaggi spassosi, Tylor cercherà di realizzare il suo sogno: diventare un Jokester.

Monsters & Co. Lavori in Corso!: cast e quando arriva

La nuova serie animata di Monster & Co, che è valso un Oscar a Disney e Pixar, è prodotta da Disney Television Animation ed è stata sviluppata da Bobs Gannaway, un veterano dell’animazione Disney.

Nella versione originale, a dare la voce a Mike Wazowski e James P. "Sulley" Sullivan sono rispettivamente Billy Crystal e John Goodman. In Italia, le voci del film erano rispettivamente di Tonino Accolla, il doppiatore scomparso del 2013, e di Adalberto Maria Merli.

I nuovi protagonisti nella versione in inglese avranno la voce di Ben Feldman per Tylor Tuskmon, Mindy Kaling nei panni di Val Little, Henry Winkler nel ruolo di Fritz, Lucas Neff in quello di Duncan e Alanna Ubach nel ruolo di Cutter.

Monsters & Co. La Serie – Lavori in Corso! sarà disponibile in streaming a partire dal prossimo 7 luglio su Disney+ e ogni settimana verrà rilasciato sulla piattaforma un nuovo episodio.