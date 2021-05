Disney+: tutte le novità a giugno 2021

Il mese di giugno è in arrivo e Disney+ ha già annunciato tutte le novità tra film, serie TV e documentari che approderanno sulla piattaforma di streaming. Tra le novità più attese c’è sicuramente Loki, la serie TV targata Marvel con l’attore Tom Hiddleston che torna a vestire i panni del Dio dell’Inganno.

Dopo un mese di maggio denso di novità, tra gli speciali per lo Star Wars Day del 4 maggio o "May, the 4th" e l’arrivo del live action Crudelia, con protagonista Emma Stone, disponibile per chi ha un Accesso VIP alla piattaforma. A giugno si celebrerà invece il Pride Month, con l’arrivo della serie Pride e la seconda stagione di Love, Victor. Tanta l’attesa anche per l’ultimo film di animazione Luca, ambientato in una cittadina della riviera italiana. Non mancheranno poi i documentari, dall’incredibile storia di Aretha Franklin in "Genius: Aretha", fino all’ascesa dello chef delle stelle Wolfang . Scopriamo insieme tutte le novità in arrivo a giugno 2021 su Disney+.

Disney+ giugno 2021: i film da guardare

Da giugno 2021 sono in arrivo su Disney+ e Star quattro nuovi interessanti film:

Raya e l’ultimo drago – 4 giugno: la guerriera solitaria Raya avrà il compito di trovare l’ultimo drago ancora vivo, per riunire tutti nel magico mondo di Kumandra

Di nuovo noi – 4 giugno: l’amore e la gioia per la danza riuniscono questa anziana coppia dal giovane spirito

Luca – 18 giugno: la storia un bambino e del suo nuovo migliore amico ambientata in una splendida città di mare in Italia

La misteriosa accademia dei giovani geni – 25 giugno: quattro bambini prodigio e il bizzarro Signor Benedict dovranno salvare il mondo in una pericolosa missione

Disney+ giugno 2021: le serie TV da guardare

Tra le serie più attese c’è sicuramente Loki, ma non mancano nuove entrate nel mese di giugno 2021 su Disney+:

Summer Camp – 4 giugno: arriva la terza stagione delle avventure dei fratelli Ross nel campeggio Kikiwaka

Loki – 9 giugno: ogni mercoledì una nuova puntata dell’attesa serie TV Marvel su Loki e la sua vita dopo essere uscito dall’ombra del fratello Thor, ambientata dopo gli eventi di Avengers: Endgame

Zenimation – 11 giugno: la seconda stagione con nuovi episodi e personaggi dai film Disney

Love, Victor – 18 giugno: riprende la seconda stagione sulle vicende di Victor, ormai uscito allo scoperto e al terzo anno alla Creekwood High

Pride – 25 giugno: sei famosi registi LGBTQ+ esplorano le storie della guerra culturale della comunità

Disney+ giugno 2021: i documentari da guardare

Nell’offerta di Disney+ per giugno 2021 arrivano anche due nuovi documentari:

Genius: Aretha – 4 giugno: l’acclamata serie antologica di National Geographic sulla regina del Soul Aretha Franklin

Wolfgang – 25 giugno: la vera storia di Wolfgang Puck, dalla sua infanzia travagliata fino a diventare lo chef delle stelle.