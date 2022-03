Domani esce lo show di Alessandro Cattelan

Come si fa a essere felici? Chissà, forse da domani avremo tutti la risposta a questa domanda cruciale! Il quesito, che non è certo di facile risoluzione, è infatti il cuore di Alessandro Cattelan: Una semplice domanda, il primo docu-show italiano di Netflix che debutta proprio domani, 18 marzo 2022.

Alessandro Cattelan, che è autore e protagonista del progetto a puntate (sei in tutto), racconta che l’idea del docu-show gli è venuta quando la figlia Nina gli ha chiesto, appunto, come si facesse a essere felici. Il celebre conduttore è rimasto stupito dal fatto di non riuscire a trovare una risposta convincente: “Ho una bella famiglia, sono in salute, ho un bel lavoro, dovrei sapere cosa sia la felicità. E allora perché mi ha messo in crisi quella che in fin dei conti è solo una semplice domanda?". Per scoprirlo non resta che seguire Cattelan e i suoi ospiti nel viaggio che sta per iniziare.

Cosa succede in Una semplice domanda

Alessandro Cattelan: Una semplice domanda è davvero un viaggio: metaforico, alla ricerca della felicità e del suo significato, ma anche concreto. Cattelan ha infatti visitato diversi luoghi, in Italia e all’estero, vivendo esperienze particolari e confrontandosi con altre persone sul tema della felicità.

I suoi compagni di avventura e interlocutori sono Roberto Baggio, Geppi Cucciari, Elio, Francesco Mandelli, Paolo Sorrentino e Gianluca Vialli. Insieme a loro Cattelan costruisce un racconto con tutti gli elementi (amore, famiglia, ricchezza, talento, dolore, fede…) che possono caratterizzare l’idea individuale di felicità.

Una semplice domanda: episodi e ospiti

Ciascuna delle sei puntate di Alessandro Cattelan: Una semplice domanda sarà dedicata a un ospite e a un tema particolare.

Nel primo episodio, dal titolo “Come si fa ad essere felici?", Alessandro Cattelan inizia la sua ricerca con Roberto Baggio, calciatore, buddhista e collezionista di oggetti insoliti. “Credere ci rende felici?" è invece il tema del secondo episodio, in cui il conduttore mette alla prova ciò in cui crede con il regista Paolo Sorrentino.

“C’è felicità nel dolore?" è il titolo della terza puntata: un tema non facile che verrà affrontato insieme a Gianluca Vialli, celebre nome del calcio che ha scoperto e affrontato una malattia. Per parlare di amore (“L’amore ci rende felici?", puntata 4) ci sono Geppi Cucciari, con la quale Alessandro partecipa a un campeggio prematrimoniale, e le star del porno Danika e Steve.

“Cos’altro posso desiderare per essere felice?" è la domanda che segna la quinta puntata. Per rispondere, Cattelan e Francesco Mandelli trascorrono una notte in un supermercato, con ogni cosa che desiderano a disposizione.

Infine, la puntata finale: “Si può imparare ad essere felici?". Il conduttore terminerà il viaggio insieme a Elio e Mo Gawdat, imprenditore e scrittore egiziano, ex chief business officer di Google X e autore di Solve for Happy.