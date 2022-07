Doogee D11: lo smartwatch economico dal design più originale

Celebre per i suoi robusti e resistenti smartphone rugged, Doogee ha deciso di presentare poche ore fa un nuovo dispositivo in un segmento di mercato diverso. Si tratta del nuovo Doogee D11, uno smartwatch "tuttofare" che presenta un look molto originale, con un display rotondo dentro un quadrante quadrato, e ha un prezzo davvero conveniente.

Il dispositivo targato Doogee si presenta come un assistente quotidiano, pronto a monitorare lo sport e la salute, permettere di rispondere alle chiamate e controllare la musica. Tra le funzioni anche quella che riguarda il monitoraggio dell’umore, ma anche quelle legate all’intelligenza artificiale. Uno degli aspetti più interessanti dello smartwatch è, tuttavia, il prezzo: infatti al momento il Doogee D11 viene venduto ad un costo realmente economico che, a fronte delle numerose tecnologie di cui gode, può rivelarsi un’ottima scelta per chi cerca un dispositivo del genere.

Doogee D11: com’è

Il nuovo smartwatch Doogee D11 presenta una cassa in alluminio di forma quadrata, che però ospita uno schermo circolare da 1,32 pollici LCD. Il design del dispositivo diventa ancora più originale grazie al pulsante a corona che permette di attivare le diverse funzionalità.

A bordo del Doogee D11 troviamo un processore 2 in 1 RealTek 8763EW, che mette a disposizione dell’utente il Bluetooth e assicura una migliore gestione della batteria. Il chipset consente di rispondere alle telefonate dallo smartwatch (il Doogee D11 e il telefono devono essere però collegati) e attivare l’assistente vocale AI, grazie al microfono integrato nello smartwatch.

Il Doogee D11 può ricevere notifiche ed è in grado di monitorare la salute misurando il battito cardiaco 24 ore su 24, lo SpO2 e anche l’andamento del sonno. Ovviamente, oltre a fungere da controller per la musica, l’indossabile può rilevare il meteo e, grazie alla batteria da 300 mAh, può restare acceso fino a 7 giorni con un’unica ricarica.

Ottimo anche per chi pratica sport, il D11 presenta ben 70 modalità di allenamento diversi, feature pensate per il benessere dell’utente ed esercizi respiratori per ridurre lo stress mentale fisico.

Doogee D11: prezzo e disponibilità

Lo smartwatch potrebbe presto arrivare anche in Italia su Amazon, ma attualmente è disponibile su AliExpress al prezzo di lancio di 48 euro (anziché 97 euro).