Dopo Stranger Things, una nuova serie sci-fi su Netflix

Netflix sta già pensando al dopo Stranger Things e ha ordinato una nuova serie tv mistery drama soprannaturale. La celebre serie ambientata tra mondo reale e Sottosopra sta infatti per concludersi: le riprese della quinta e ultima stagione inizieranno nell’estate 2023 ed è confermato che le puntate finali usciranno nel corso del 2024. Una volta archiviato questo progetto, i fratelli Matt e Ross Duffer – che sono appunto i creatori della serie di successo con Undici & co. – resteranno con Netflix per dare vita alla nuova storia sci-fi che, non a caso, ha più di un punto in comune con Stranger Things.

The Boroughs, la nuova serie con i fratelli Duffer

La nuova serie in questione si chiama The Boroughs. Netflix ha già ordinato la produzione della prima stagione, che sarà composta da otto puntate. Non è ancora nota la data di uscita. Il primo punto in comune con l’amatissima Stranger Things è, come accennato, il genere: non mancheranno infatti misteri ed elementi soprannaturali, con un tocco di humor e tanta emozione.

Il secondo punto in comune è il coinvolgimento dei fratelli Duffer, appunto, già ideatori di Stranger Things. The Boroughs è in realtà un’idea di Jeffrey Addiss e Will Matthew, che sono i creatori di Dark Crystal: La Resistenza​. Addis e Matthew saranno showrunner e lavoreranno al progetto insieme ai fratelli Duffer, che saranno invece produttori esecutivi.

«Lavorare al fianco dei Fratelli Duffer (piuttosto bravi a fare serie tv) e del loro team è un sogno che diventa realtà», hanno dichiarato gli showrunner. «Portano il perfetto equilibrio tra sentimenti e orrore nella nostra storia. Non vediamo l’ora che il pubblico di tutto il mondo sveli l’oscuro mistero sepolto sotto la facciata soleggiata di The Boroughs»

«Siamo fan della scrittura di Jeff e Will da molto tempo e, quando ci hanno presentato la loro idea per The Boroughs, abbiamo subito capito che avevamo qualcosa di molto speciale tra le mani», hanno dichiarato i Fratelli Duffer in una nota stampa. Il titolo della serie significa sobborgo, quartiere.

Di cosa parla The Boroughs

Un terzo punto in comune si trova nella trama della nuova serie, i cui protagonisti sono un gruppo di giovani e adorabili emarginati alle prese con una minaccia soprannaturale (suona familiare?). «Sebbene gli eroi di The Boroughs abbiano qualche anno in più dei ragazzi di Stranger Things, sono un gruppo di disadattati altrettanto adorabile, e non vediamo l’ora che vi uniate a loro in un’avventura a tratti spaventosa, divertente e profondamente toccante», hanno aggiunto i Duffer.

La storia è ambientata in una tranquilla comunità di pensionati nel deserto del New Mexico. Il luogo è apparentemente idilliaco, almeno fino a quando una minaccia ultraterrena non inizia a rubare il tempo e i protagonisti devono dunque unire le forze vestendo i panni improbabili degli eroi.