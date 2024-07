Su Netflix sta per uscire la docuserie sulla storia di Yara Gambirasio

Fonte foto: Netflix

Si intitola Il Caso Yara: Oltre Ogni Ragionevole Dubbio la nuova docuserie Netflix, in uscita fra pochi giorni, dedicata al caso di cronaca che ha visto vittima la tredicenne di Brembate di Sopra, paese in provincia di Bergamo, scomparsa a novembre 2010 e ritrovata assassinata a febbraio 2011.

A firmare la docuserie è Gianluca Neri. Già creatore, scrittore e produttore di SanPa: Luci e tenebre di San Patrignano, docuserie uscita a dicembre 2020 su Netflix, Neri ha iniziato a lavorare a un documentario dedicato al caso Gambirasio già nel 2017, anche se gli autori hanno cominciato a delineare la struttura della docuserie solo nel 2021.

True crime: la docuserie sul caso Yara Gambirasio

Sviluppata e diretta da Gianluca Neri, che l’ha anche scritta insieme a Carlo G. Gabardini ed Elena Grillone, la docuserie Il Caso Yara: Oltre Ogni Ragionevole Dubbio è prodotta da Quarantadue, società con sede a Milano co-fondata dallo stesso Neri con altri soci.

La docuserie è composta da cinque episodi e ripercorre la vicenda di Yara Gambirasio dal giorno della scomparsa, alle indagini, fino al lungo processo giudiziario. Le puntate mettono in luce anche alcune controversie, tra cui le accuse di depistaggio e i sospetti sui metodi investigativi.

Il caso è descritto anche attraverso materiali inediti, testimonianze, ricostruzioni e interviste esclusive, compresa quella a Massimo Bossetti e alla moglie Marita.

Per la realizzazione della docuserie, dice Netflix in una nota stampa, «è stato attuato uno studio rigoroso e approfondito di tutti i 60 faldoni (60.000 pagine, oltre a centinaia di gigabyte di immagini, audio e video) dei documenti che compongono l’inchiesta».

Il caso Yara Gambirasio in breve

Yara Gambirasio, 13 anni, scompare una sera del novembre 2010 a Brembate di Sopra (Bergamo) mentre percorre i circa settecento metri che separano casa sua dalla palestra in cui pratica ginnastica ritmica.

Inizialmente viene fermato il ventiduenne Mohammed Fikri, operaio del cantiere edile di Mapello dove i cani molecolari sembrano rilevare l’ultima traccia di Yara. L’uomo risulterà poi completamente estraneo ai fatti.

Il 26 febbraio 2011 il corpo di Yara viene ritrovato per caso in un campo a 10 km da Brembate di Sopra. Sul corpo non ci sono segni di violenza sessuale, ma ci sono invece segni di arma da taglio e colpi di un oggetto contundente. Si ipotizza una morte per ipotermia o indebolimento dovuto alle ferite.

A giugno 2014 viene arrestato Massimo Bossetti, 44 anni, muratore di Mapello incensurato: il suo DNA risulta sovrapponibile con quello dell’uomo definito Ignoto 1, rilevato sul lembo tagliato degli slip di Yara Gambirasio e sui suoi leggings. Bossetti si dice innocente, ma nel 2016 la Corte d’Assise di Bergamo lo condanna all’ergastolo per l’omicidio con l’aggravante della crudeltà. La condanna è confermata nel 2017 in Appello e nel 2018 in Cassazione.

Quando esce Il Caso Yara su Netflix

La docuserie Il Caso Yara: Oltre Ogni Ragionevole Dubbio esce su Netflix il 16 luglio 2024.