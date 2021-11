Dove guardare Schitt's Creek in Italia

Una delle migliori serie comedy in streaming giunge al termine con l’arrivo della sesta e ultima stagione. Schitt’s Creek e le vicende della sfortunata famiglia Rose arrivano agli episodi finali, pronti a regalare ai fan nuove risate e divertenti sketch.

Schitt’s Creek nasce dall’idea di padre e figlio, Dan e Eugene Levy, che sono anche gli attori protagonisti, di raccontare cosa accadrebbe a una famiglia ricca dello star system se si ritrovasse all’improvviso senza soldi in una cittadina di provincia. Un’idea vincente, anche grazie al cast, che vede come moglie l’attrice Catherine O’Hara e Anni Murphy nei panni della mondana figlia. Schitt’s Creek è stata tra le più viste nel 2020 durante la pandemia, vincendo ben 7 Emmy nella categoria comedy, tra cui quella di migliore serie. E nel 2020 agli Emmy vanta anche un altro record: è la prima serie in cui tutti e quattro i protagonisti del cast hanno ricevuto un premio nello stesso anno. Nel 2021 sono arrivati due Golden Globe e c’è da scommettere che anche la sesta e ultima stagione regalerà divertimento ai fan e premi ai suoi protagonisti.

Schitt’s Creek: la trama

La serie televisiva Schitt’s Creek racconta le vicende della ricca famiglia Rose: Johnny Rose, un magnate di video store, la moglie ed ex star di soap opera Moira e i due figli David, l’hipster, e Alexis, una ragazza mondana.

Tutto procede bene fino a quando la famiglia viene truffata da un manager e si ritrova improvvisamente senza soldi. I quattro saranno costretti a trasferirsi in una piccola cittadina canadese che Johnny aveva comprato per gioco diversi anni prima e abbandonare tutti gli agi della loro vita.

I Rose diventano così una famiglia perfettamente ordinaria, senza soldi e costretti a vivere una nuova e semplice esistenza a Schitt’s Creek. Una serie comedy che punta quindi sui contrasti, non solo tra ricchezza e povertà, ma anche tra diverse generazioni e tra la vita di città e quella di una piccola cittadina.

Schitt’s Creek: cast e produzione

Nei panni del ricco magnate Johnny Rose c’è l’attore Eugene Levy, mentre il figlio David è interpretato dal vero figlio dell’attore, Dan Levy. La moglie Moira è Catherine O’Hara, mentre la figlia Alexis è Annie Murphy.

La serie televisiva è stata scritta proprio da Dan e Eugene Levy, quando padre e figlio si sono chiesti come avrebbero vissuto le ricche famiglie dello star system americano se avessero perso tutti i loro soldi all’improvviso.

Schitt’s Creek 6: dove e quando vederla

La sesta stagione di Schitt’s Creek è in arrivo con nuove avventure sulla famiglia Rose e sarà disponibile a partire dal prossimo 11 novembre sulla piattaforma di streaming Infinity+.