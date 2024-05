Dove trovare sfondi gratis per Mac

In rete ci sono tante risorse utili per trovare sfondi gratis per Mac: alcuni siti web, in particolare, hanno dei database ricchissimi

Fonte foto: Apple

Trovare sfondi gratis per il Mac è molto facile. In rete, infatti, è possibile individuare facilmente diversi siti che propongono una ricca selezione di immagini da impostare come sfondo del proprio Mac. La stessa cosa vale per chi è alla ricerca di sfondi gratis per il PC. L’unica difficoltà sarà scegliere l’immagine più in linea con le proprie preferenze. Vediamo, quindi, dove trovare sfondi gratis da utilizzare sul proprio Mac.

Unsplash

Per chi è alla ricerca di sfondi gratis per Mac, la prima opzione da considerare è Unsplash (unsplash.com). Si tratta di un sito che mette a disposizione decine di migliaia di immagini e foto gratuite. Utilizzando la barra di ricerca è possibile individuare lo sfondo desiderato. Basterà effettuare una ricerca inserendo come parola chiave “sfondo” per accedere a una prima selezione. Per navigare tra i risultati è possibile utilizzare anche un sistema di tag. Il sisto consente di scaricare un’immagine scegliendo tra diverse opzioni per quanto riguarda la dimensione.

Pexels

Un’altra opzione da considerare per trovare sfondi gratis per il Mac è Pexels (pexels.com). Questo sito web propone un database ricchissimo di immagini. Ci sono molte immagini “stock”, utilizzate da blog e siti web di vario tipo, ma sono disponibili anche sfondi gratuiti da utilizzare per il proprio Mac. Anche in questo caso è possibile utilizzare la funzione di ricerca per trovare lo sfondo giusto.

Freepik

Tra i migliori siti web da utilizzare per scaricare sfondi gratis per il Mac c’è Freepik (freepik.com). Il principio di funzionamento è sempre lo stesso. Grazie al motore di ricerca integrato è possibile trovare diversi sfondi. Utilizzando i tag correlati, inoltre, sarà possibile affinare la ricerca fino a individuare lo sfondo giusto.

Come cambiare sfondo sul Mac

Per personalizzare lo sfondo del proprio Mac è sufficiente premere sul menu Apple in alto e poi scegliere Impostazioni di sistema > Sfondo. In questa sezione è possibile accedere a varie impostazioni per modificare lo sfondo del computer. È possibile impostare un’immagine scegliendo tra quelle suggerite oppure tra quelle presenti nella memoria interna del computer. Ci sono anche altre opzioni da considerare come gli Sfondi dinamici e le Viste aree oppure l’opzione Colori per visualizzare uno sfondo a tinta unita.

Attenzione alla risoluzione dello schermo

Per scegliere uno sfondo gratis giusto per Mac è importante prendere un’immagine con le giuste dimensioni, in modo da adattarsi al meglio alla risoluzione del monitor. Per verificare la risoluzione del monitor del Mac è possibile andare in menu Apple > Impostazioni di sistema > Schermi, nella barra laterale. In questa sezione è possibile recuperare tutte le informazioni utili per scegliere l’immagine corretta da usare come sfondo.