Fonte foto: Billion Photos / Shutterstock

Trovare uno sfondo gratis per il proprio PC è molto semplice. In rete, infatti, sono disponibili numerosi siti web da utilizzare per individuare una bella immagine da trasformare in un nuovo sfondo per il desktop del proprio computer (o da utilizzare come sfondo sullo smartphone o il tablet). Ecco quali sono i siti web più interessanti dove trovare sfondi gratis per PC.

WallpapersWide

WallpapersWide è uno dei siti web più famosi e utilizzati da chi è alla ricerca di sfondi gratis per il PC. Il portale ospita tantissime immagini, suddivise sulla base di un sistema di categorie e con la possibilità di utilizzare filtri di ricerca per individuare lo sfondo giusto, considerato l’Aspect Ratio e la risoluzione.

Tutti i wallpaper proposti sono gratuiti. Il sito include, in alto a destra, anche un riepilogo sulle specifiche dello schermo utilizzato dall’utente in modo da semplificare la ricerca dello sfondo più adatto al proprio PC.

Fonte foto: wallaperwide

Social Wallpapering

Uno dei migliori siti per ottenere sfondi gratis per PC è Social Wallpapering. Si tratta di un portale molto semplice da usare, grazie a un sistema di categorizzazione dei contenuti. Le immagini pubblicate su questo sito sono gratuite e possono essere scaricate per diventare dei nuovi sfondi per il proprio PC.

Fonte foto: social wallpapering

Pexels

Pexels è uno dei punti di riferimento del web per l’accesso a foto gratuite. Molto utilizzato per recuperare foto da aggiungere ad articoli di blog e siti web, Pexels è utile anche per trovare sfondi gratis per il PC. Grazie al motore di ricerca integrato, infatti, è possibile individuare tante immagini suggestive da utilizzare come sfondo del proprio PC.

Fonte foto: pexels

Unsplash

Un altro ottimo sito web per scaricare sfondi gratis su PC è Unsplash. Le immagini presenti sul portale, molto utilizzato anche da blog e siti web per accedere a immagini stock gratuite, possono essere utilizzate liberamente. C’è un motore di ricerca che consente di esplorare il database e individuare, facilmente, lo sfondo giusto da usare.

Fonte foto: unsplash

Come cambiare sfondo su PC

Cambiare sfondo su PC è davvero semplice. Con Windows 10 e 11 è sufficiente cliccare con il tasto destro del mouse su un punto vuoto del desktop e poi scegliere Personalizza. Qui, sotto la voce Sfondo, bisogna scegliere Immagine e poi Sfoglia per caricare l’immagine scaricata sul proprio PC da utilizzare come sfondo. Per cambiare sfondo sul Mac, invece, è sufficiente andare in menu Apple > Impostazioni di Sistema > Sfondo e poi scegliere l’immagine, scaricata in precedenza, da impostare come sfondo del proprio computer.

Attenzione alla risoluzione

Quando scarichiamo uno sfondo è possibile che risulti sgranato sul nostro desktop. Dobbiamo fare particolare attenzione alla risoluzione del nostro schermo prima di applicare una nuova immagine. Lo schermo è uno dei componenti fondamentali del PC ed è possibile anche usare un TV al posto del monitor.

Per verificare la risoluzione del nostro schermo su Windows 10/11 basta cliccare con il tasto destro del mouse sul desktop. Dal menu a comparsa scegliamo l’opzione Risoluzione dello schermo e si aprirà una finestra con i dati del display del computer. Su Mac, invece, bisogna andare in menu Apple >Impostazioni di Sistema, quindi fare clic su Schermi nella barra laterale