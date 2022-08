Dove vedere i film di Quentin Tarantino in streaming

È considerato uno dei registi più influenti della sua generazione e i film-capolavoro che ha realizzato dagli anni Novanta a oggi non lasciano dubbi sul perché. Quentin Tarantino, classe 1963, ha firmato la sceneggiatura di 17 pellicole e ne ha dirette 11, molte delle quali disponibili in streaming.

In realtà in passato il regista statunitense ha dichiarato – pur riservandosi la possibilità di cambiare idea in corso d’opera e di dedicarsi in seguito ad altri progetti, ad esempio una serie tv – di voler dirigere ancora un decimo e ultimo film e di concludere così la sua carriera di regista cinematografico. I conti tornano se si considerano i due volumi di Kill Bill come un unico film e se si toglie dall’elenco Four Rooms, di cui Tarantino ha diretto solo una parte. Nell’attesa di sapere se il regista terrà fede al suo proposito, ecco dove recuperare in streaming i film che ha già diretto.

Le Iene

Otto rapinatori organizzano un colpo, che però si trasforma in una strage. Ecco l’esordio alla regia di Tarantino: è disponibile a pagamento su Prime Video, Apple TV e Google Play Film.

Pulp Fiction

Sono diverse le storie che si intrecciano in questo film iconico, visibile agli abbonati premium di Prime Video e TIM Vision, ma disponibile a pagamento anche su Apple TV: un killer si innamora della moglie del suo capo e una coppia fa i conti con le conseguenze fuori controllo di una rapina.

Four Rooms

È un film del 1995 diviso in quattro episodi, tutti ambientati a Capodanno in un hotel di Los Angeles, uno dei quali porta la firma di Tarantino. Si può vedere in streaming su TIM Vision o a pagamento su Prime Video.

Jackie Brown

Uscito nel 1997, il film racconta la storia di una hostess che arrotonda lo stipendio lavorando per un mercante d’armi. È disponibile su CHILI.

Kill Bill

I due volumi, usciti rispettivamente nel 2003 e nel 2004, sono inclusi negli abbonamenti premium di Prime Video e Tim Vision. La protagonista è una killer che, risvegliatasi dal coma, va alla ricerca dei responsabili dell’agguato di cui è caduta vittima anni prima.

Grindhouse

Tre amiche trascorrono la serata insieme, ma stanno per finire nella trappola di uno stuntman assassino. Il film è uscito nel 2007 e si trova su CHILI.

Bastardi senza gloria

Uno spaccato della Seconda Guerra Mondiale raccontato con l’irriverenza e l’inconfondibile stile di Tarantino. Si trova su Prime Video e su Netflix.

The Hateful Eight

Uscito nel 2015 e ambientato qualche anno dopo la fine della guerra civile americana, è disponibile su Rai Play, Netflix, TIM Vision e Prime Video.

Django Unchained

Visibile su Netflix, questo film del 2012 è ambientato durante la guerra civile americana e racconta il sodalizio tra il cacciatore di taglie Schultz e il suo schiavo Django.

C’era una volta a… Hollywood

L’età d’oro di Hollywood è al tramonto, così come le carriere dell’attore Rick Dalton e della sua controfigura, che cercano un nuovo modo di fare fortuna. Ecco la trama del film uscito nel 2019 e visibile su Netflix.