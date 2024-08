Maratona Hitchcock: dove vedere in streaming i film più belli

Alfred Hitchcock nasceva il 13 agosto di 125 anni fa: ecco alcuni dei suoi migliori film da scoprire in streaming

Nasceva a Londra il 13 agosto 1899 Alfred Hitchcock, regista e produttore cinematografico britannico oggi considerato tra i più importanti e significativi volti della storia del cinema. Soprannominato Maestro della Suspence, Hitchcock ci ha in effetti lasciato alcuni capolavori del genere thriller che hanno fatto scuola. Il 125esimo anniversario della nascita del Maestro è allora l’occasione giusta per scoprire (o riscoprire) alcuni dei suoi imperdibili classici disponibili sulle principali piattaforme di streaming.

La finestra sul cortile

Tratto dal racconto di Cornell Woolrich, il film La finestra sul cortile esce nel 1954 e fa parte del cosiddetto “periodo statunitense” della produzione cinematografica di Hitchcock – ovvero il periodo più noto, che segue quello britannico e al quale risalgono i capolavori più conosciuti del Maestro.

La trama ha come protagonista un fotoreporter d’azione costretto sulla sedia a rotelle da una frattura di una gamba che passa il tempo spiando col teleobiettivo i suoi vicini di casa, finendo così per assistere a un evento inquietante.

Il film è disponibile su NOW e a noleggio su altre piattaforme, tra cui Prime Video, Apple Tv e YouTube.

La donna che visse due volte

È del 1958 invece La donna che visse due volte. In questo thriller pieno di mistero il protagonista è un ex poliziotto di San Francisco terrorizzato dalle altezze.

L’uomo si innamora della donna che deve proteggere, ma, come si renderà conto nel corso del film, la realtà è molto diversa da come appare.

Si può vedere su NOW e a noleggio su altre piattaforme.

Psyco

Esce nel 1960 Psyco, probabilmente il film più famoso di Hitchcock: anche questo attualmente è disponibile in streaming su NOW e a noleggio su altre piattaforme.

La trama racconta la fuga di una donna che, dopo aver rubato una grossa somma di denaro, si rifugia in un isolato motel lungo la strada.

La struttura è gestita dall’inquietante Norman Bates: come sa bene chi ricorda la celebre scena della doccia, l’incontro tra i due sarà nefasto.

Anthony Perkins e Janet Leigh

Psyco (Psycho) – 1960

Gli uccelli

Anche Gli uccelli è considerato tra i capolavori più noti e memorabili di Hitchcock.

Il film è ambientato a Bodega Bay: qui gli uccelli, senza alcuna spiegazione apparente, iniziano a organizzarsi in stormi e a uccidere la popolazione.

Uscito nel 1963, è disponibile su NOW e a noleggio su altre piattaforme.

Il delitto perfetto

Nel 1954 il regista firma invece Il delitto perfetto, visibile su NOW e a noleggio su altre piattaforme.

Il protagonista della trama è un ex campione di tennis che assolda un ex compagno di scuola per uccidere la moglie. Il colpo è pianificato alla perfezione e il killer ha un alibi di ferro.

A mandare all’aria il piano del protagonista potrebbe però essere un ispettore di polizia particolarmente determinato a scoprire la verità.