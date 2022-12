Dove vedere i Golden Globes 2023 in streaming

Nel 2023 torna l’appuntamento con i Golden Globes, giunti all’80esima edizione. Nel corso della cerimonia, come ogni anno, verranno assegnati i premi della Hollywood Foreign Press, la Stampa Estera di Hollywood, ai prodotti televisivi e cinematografici giudicati migliori. L’evento sarà trasmesso su Sky e in streaming su NOW: prima di annunciare la data da segnare sul calendario, vediamo quali sono le serie tv che hanno ricevuto una o più nomination.

Golden Globes: le migliori serie tv candidate

Nella categoria miglior serie tv, musical o comedy hanno ricevuto una nomination Abbott Elementary, The Bear (su Disney+), Hacks, Only Murders in the Building (Hulu) e Wednesday (su Netflix). La miglior serie tv drammatica potrebbe invece essere Better Call Saul, The Crown (su Netflix), House of the Dragon (su Sky e NOW), Ozark (Netflix) o Severance (su Apple TV+). Le candidature per la miglior miniserie o film tv sono andate invece a Black Bird (Apple TV+), Monster: The Jeffrey Dahmer Story (Netflix), The Dropout, Pam & Tommy e The White Lotus (su Sky e NOW).

Le nomination agli attori delle serie tv

Per quanto riguarda i cast, hanno ricevuto una nomination come miglior attore in una serie tv drammatica Jeff Bridges (per The Old Man), Kevin Costner (Yellowstone), Diego Luna (Andor), Bob Odenkirk (Better Call Saul) e Adam Scott (Severance). La migliore attrice in una serie tv drammatica potrebbe essere Emma D’Arcy (House of the Dragon), Laura Linney (Ozark), Imelda Staunton (The Crown), Hilary Swank (Alaska Daily) o Zendaya (Euphoria).

Le candidate come migliore attrice in una miniserie o film tv sono invece Jessica Chastain (George and Tammy), Julia Garner (Inventing Anna), Lily James (Pam & Tommy), Julia Roberts (Gaslit) e Amanda Seyfried (The Dropout). Nella stessa categoria, gli uomini candidati sono Taron Egerton, Colin Firth, Andrew Garfield, Evan Peters e Sebastian Stan.

Nella categoria serie tv commedia o musical, la migliore attrice potrebbe essere Quinta Brunson (Abbott Elementary), Kaley Cuoco (The Flight Attendant), Selena Gomez (Only Murders in the Building), Jenna Ortega (Wednesday) o Jean Smart (Hacks). Nello stesso ambito, il titolo di miglior attore potrebbe invece andare a Donald Glover (Atlanta), Bill Hader (Barry), Steve Martin (Only Murders in the Building), Martin Short (Only Murders in the Building) o Jeremy Allen White (The Bear).

Attori e attrici non protagonisti: le nomination

Le nomination come miglior attore non protagonista in una serie tv sono andate a John Lithgow (The Old Man), Jonathan Pryce (The Crown), John Turturro (Severance), Tyler James Williams (Abbott Elementary) e Henry Winkler (Barry). La migliore attrice non protagonista in una serie tv potrebbe invece essere Elizabeth Debicki (The Crown), Hannah Einbinder (Hacks), Julia Garner (Ozark), Janelle James (Abbott Elementary) e Sheryl Lee Ralph (Abbott Elementary).

Golden Globes 2023 in streaming

I Golden Globe Awards saranno trasmessi in Italia nella notte tra il 10 e l’11 gennaio 2023 in diretta, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.