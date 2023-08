Dove vedere Il ritorno di Casanova in streaming

Fonte foto: Sky

Fra pochissimo sarà possibile vedere per la prima volta in tv e anche in streaming il film drammatico Il ritorno di Casanova. Diretta dal premio Oscar Gabriele Salvatores, la pellicola ha tra i protagonisti Toni Servillo, noto tra le altre cose per le sue interpretazioni in La grande bellezza, Loro e È stata la mano di Dio. Il film è stato presentato in anteprima al Bari International Film Festival lo scorso marzo ed è poi stato distribuito al cinema, ricevendo tra l’altro cinque candidature ai Nastri d’argento 2023 (tra cui quella come miglior film, migliore fotografia e migliore attore non protagonista).

Il cast di Il ritorno di Casanova

Oltre al già citato protagonista Toni Servillo, il cast del film Il ritorno di Casanova include Fabrizio Bentivoglio, Sara Serraiocco, Natalino Balasso, Alessandro Besentini e Bianca Panconi. La candidatura come migliore attore non protagonista ai Nastri d’argento 2023 è andata a Fabrizio Bentivoglio.

La trama di Il ritorno di Casanova

Liberamente tratto dal romanzo omonimo di Arthur Schnitzler, il film ha come protagonista un famoso regista ormai al termine della sua carriera, Leo Bernardi, che fatica ad accettare il lento declino che sta vivendo. Per la sua ultima opera Bernardi sceglie di raccontare, appunto, il Casanova di Arthur Schnitzler.

Quello ritratto nel romanzo di Schnitzler è un Casanova che ha ormai superato la gioventù e che si è lasciato i tempi di gloria alle spalle. Non ha più fascino né potere sulle donne come un tempo, non ha più molti soldi e anche il desiderio di girare l’Europa lo ha gradualmente abbandonato. Il suo desiderio principale è invece tornare nella sua Venezia, città dalla quale manca da diversi anni in seguito all’esilio. Nel suo viaggio Casanova incontra Marcolina, una giovane capace di riaccendere nel protagonista l’antico desiderio di seduzione. Provando a conquistarla, però, Casanova si accorge di essere diventato irrimediabilmente vecchio.

Non è un caso, naturalmente, che il regista Leo Bernardi scelga di raccontare proprio questa storia nella sua ultima opera cinematografica: lui e Casanova si somigliano molto più di quanto Bernardi riesca a comprendere. Entrambi nutrono dubbi e inquietudini simili, entrambi si trovano nella parte discendente della parabola che ha segnato la loro vita e carriera ed entrambi si pongono le stesse domande esistenziali: è più importante continuare a recitare il proprio personaggio o lasciarsi andare alle sorprese che la vita propone?

Il ritorno di Casanova in streaming

Il film Il ritorno di Casanova è in programma in prima tv su Sky domani, domenica 27 agosto 2023, alle 21.15 su Sky Cinema Due e alle 21.45 anche su Sky Cinema Drama. Il film sarà disponibile anche in streaming su NOW e on demand, anche in 4K per i clienti Sky Q o Sky Glass.