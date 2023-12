Dove vedere la docuserie sui Rolling Stones

Fonte foto: Mark Seliger/Sky

La loro carriera è iniziata negli anni Sessanta e ancora oggi, parecchi decenni più tardi, salgono ancora sul palco e fanno cantare i fan storici con la loro musica immortale. I Rolling Stones rientrano di diritto tra le band più celebri e significative nella storia della musica e proprio a loro è dedicata la recente docuserie Vita da Rolling Stones, diretta da Oliver Murray (già noto per Bill Wyman e The Quiet One) e con al suo interno diverse interviste inedite, materiali d’archivio e storie esclusive. La colonna sonora degli episodi? Satisfiction e altri grandi successi del gruppo, ovviamente!

Documentario sui Rolling Stones: le puntate

Nati a Londra nel 1962, i Rolling Stones oggi includono Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood. Charlie Watts, il batterista che faceva parte della formazione storica della band, è morto nel 2021. Originariamente nel gruppo c’erano anche il bassista Bill Wyman (che si è ritirato nel 1993), il polistrumentista Brian Jones (morto nel 1969) e il chitarrista Mick Taylor (uscito nel 1974).

La docuserie Vita da Rolling Stones si concentra sugli attuali membri della band: Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood. Ogni puntata è dedicata a uno di loro, con ampio spazio per racconti inediti, ricordi e rivelazioni. L’ultimo episodio è dedicato invece a Charlie Watts: si tratta di un vero e proprio tributo al batterista, con omaggi e interviste d’archivio.

Oltre agli Stones, nella docuserie compaiono anche altri colleghi e colleghe del mondo dello spettacolo, tra cui Tina Turner, Rod Stewart, Bon Jovi, Slash e Tom Waits. Ripercorrendo la lunga storia dei Rolling Stones, sia quella della band sia quella personale dei suoi membri, si dà infatti spazio anche alle persone che si sono ispirate o sono state in qualche modo influenzate dalla loro musica.

La docuserie sui Rolling Stones in streaming

La docuserie Vita da Rolling Stones è andata in onda su Sky Documentaries a dicembre 2023, ma può essere recuperata in qualunque momento in streaming solo su NOW e anche on demand.

Film sui Rolling Stones in streaming

Questo documentario a puntate diretto da Murray non è l’unico a raccontare la vita, l’influenza, la storia e la musica dei Rolling Stones. Anzi, dal 1966 a oggi sono state prodotte almeno due decine di titoli sul tema, includendo anche i film-concerto. Su RaiPlay e su Chili c’è ad esempio Shine a Light, film documentario del 2008 diretto da Martin Scorsese. Il film mostra un concerto del 2006 al Beacon Theatre di New York e include diverse interviste al gruppo, anche d’archivio.

A noleggio su Apple TV+ c’è invece Crossfire Hurricane, documentario del 2013 dedicato alla storia dei Rolling Stones e che pone l’accento in particolare sul dualismo con i Beatles e sulla morte tragica di Brian Jones. Su Youtube e Vimeo c’è invece Cocksucker Blues, documentario inedito realizzato in occasione del tour dei Rolling Stones in Nord America nel 1972. Il documentario è estremamente realistico e ci sono molte scene girate in modo amatoriale nel backstage o nelle stanze d’albergo dove alloggiava la band.