Dove vedere la serie dei Me contro Te

I Me contro Te, celebre duo amatissimo dai bambini, sono pronti per una nuova, divertente avventura: vivere in un palazzo reale con una famiglia nobile, ovviamente imparando alla svelta le abitudini, i comportamenti, la cultura e le tradizioni che si addicono a un soggiorno così prestigioso.

La storia sarà raccontata in una serie in arrivo fra pochissimi giorni su Prime Video, intitolata Me contro Te – La famiglia reale e prodotta da Colorado Film Production, Warner Bros e Me Contro Te. Ecco di cosa si tratta.

Me contro Te – La famiglia reale, la trama

I protagonisti della serie sono chiaramente Luigi Calagna e Sofia Scalia, detti rispettivamente Luì e Sofì, ovvero la coppia (nella vita e nel lavoro) che da anni dà corpo e voce al duo chiamato Me contro Te.

Nella serie di Prime Video i due protagonisti dovranno vivere a corte e adeguarsi alla vita aristocratica: per riuscirci saranno aiutati da Madame Cornelia, arcigna e severa governante che insegnerà loro le buone maniere, e da Bruno, simpatico maggiordomo di famiglia e tuttofare della casa.

Insieme a Luigi e Sofia e ai loro aiutanti, nel palazzo sontuoso ci sono anche i tre nipoti della Regina: i gemelli Divina e Tronaldo, fin troppo viziati e abituati alla vita agiata e borghese, ed Emma, che è invece ribelle e insofferente all’etichetta richiesta a corte. Come scopriranno alla fine della storia, Luì e Sofì sono stati voluti nel palazzo dalla regina in persona proprio per insegnare ai tre rampolli la semplicità e la bellezza della vita condotta da due persone normali.

Chi sono i Me contro Te

Luigi Calagna e Sofia Scalia, che hanno rispettivamente 30 e 25 anni, sono originari di Palermo, vivono a Milano e hanno dato vita ai Me contro Te nell’ottobre del 2014, caricando il loro primo video su Youtube. Negli ultimi dieci anni sono cresciuti esponenzialmente, raggiungendo milioni di visualizzazioni, iscritti, followers e spettatori.

Inizialmente i due – che, come appare chiaro dal tono che usano e dai temi che trattano, si rivolgono a una platea di bambini e bambine – pubblicavano soprattutto video di piccole sfide uno contro l’altra (da qui il nome Me contro Te), ma oggi il loro business si è molto espanso: sono più in generale creatori di contenuti online e hanno già all’attivo tre film dagli incassi milionari, tutti diretti da Gianluca Leuzzi e distribuiti da Warner Bros.

Il primo, La vendetta del Signor S, è uscito nel 2020 ed è disponibile su Netflix. Gli altri sono Il mistero della scuola incantata (2021) e Persi nel tempo (2022).

Quando esce la serie dei Me contro Te

Il prossimo capitolo della storia dei Me contro Te non è un film ma, appunto, una serie. Me contro Te – La famiglia reale esce il 30 settembre 2022 in esclusiva su Prime Video.

