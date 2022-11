Dovere vedere Gossip Girl 2 in streaming

Sta per uscire in Italia, in contemporanea con gli Stati Uniti, la seconda stagione di Gossip Girl. Parliamo, ovviamente, del nuovo sequel dell’iconica serie. La versione originale, composta da sei stagioni e intitolata sempre Gossip Girl, è andata in onda dal 2007 al 2012 ed è basata sugli omonimi romanzi di Cecily von Ziegesar. Questi libri sono stati l’ispirazione anche per la nuova serie sviluppata dallo showrunner Joshua Safran, già sceneggiatore e produttore esecutivo dell’omonima serie originale.

La trama di Gossip Girl 2

Fedele alla serie originale, anche il sequel Gossip Girl 2 (firmato HBO) ha sempre per protagonisti i rampolli dell’élite dell’Upper East Side di Manhattan e promette intrighi, segreti e scandali a non finire. La seconda stagione si svolge durante il secondo semestre dell’ultimo anno e Gossip Girl è intenzionata a continuare a svelare le bugie e le vite scandalose dei ragazzi e delle ragazze che frequentano la scuola: d’altronde, è proprio questo che il suo pubblico vuole e si aspetta da lei!

La misteriosa Gossip Girl torna in azione, insomma, ma non solo: è determinata a rendere il proprio impatto sulle vite altrui ancora più catastrofico di prima, anche a costo di mentire. Intanto l’anno scolastico sta per finire ed entro la sua conclusione tutti sapranno chi ha portato allo scoperto i segreti di chiunque.

Chi recita in Gossip Girl 2

Nel cast della seconda stagione di Gossip Girl ci sono Jordan Alexander, Eli Brown, Thomas Doherty, Tavi Gevinson ed Emily Alyn Lind. Gli altri interpreti sono Evan Mock, Zion Moreno, Whitney Peak, Savannah Lee Smith e Grace Duah. È prevista la partecipazione speciale di Michelle Trachtenberg.

Prodotta da Fake Empire e Alloy Entertainment in associazione con Warner Bros. Television e CBS Studios, Gossip Girl 2 è scritta, prodotta e sviluppata da Joshua Safran. Gli altri produttori esecutivi sono Josh Schwartz e Stephanie Savage di Fake Empire (con Lis Rowinski come co-produttrice esecutiva) e Leslie Morgenstein e Gina Girolamo di Alloy Entertainment.

Quando esce Gossip Girl 2

I nuovi episodi di Gossip Girl 2 usciranno in contemporanea con il debutto su HBO negli USA e si potranno vedere dal 2 dicembre 2022 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Le puntate, che usciranno a cadenza settimanale, saranno anche disponibili on demand.

Chi vuole prepararsi alla visione facendo un ripasso generale di quello che è successo fino a questo momento, trova la prima stagione del teen drama (composta da 12 episodi e uscita nel 2021, divisa in due parti) sempre disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW.