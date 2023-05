Dreame L10 Ultra è di nuovo in sconto: affare da non perdere

Oramai ne siamo tutti consapevoli, non possiamo più fare a meno dei robot aspirapolvere e lavapavimenti per tenere pulite le superfici delle nostre abitazioni o anche di un ufficio. Questi dispositivi sono oggi in grado di ridurre moltissimo il lavoro che dobbiamo fare per tenere puliti i pavimenti, specialmene i modelli top di gamma più costosi. Modelli come Dreame L10 Ultra, uno tra i migliori attualmente in commercio ma anche uno dei più cari.

Versione leggermente meno avanzata del modello di punta Dreame L10S Ultra (la differenza è la "S"), ma con prestazioni altrettanto eccellenti, questo robot è nuovamente protagonista di un ottimo sconto Amazon che abbassa di un bel po’ il prezzo di listino.

Dreame L10 Ultra – Con stazione di ricarica, svuotamento e pulizia dei pannetti

Dreame L10 Ultra: caratteristiche tecniche

Il Dreame L10 Ultra è un sistema completo per la pulizia dei pavimenti che offre funzionalità avanzate. Grazie alla sua stazione di ricarica, il robot non solo esegue la pulizia delle superifici, ma si occupa anche della manutenzione dei pannetti. Al termine del ciclo di pulizia, i mop sono lavati e asciugati con aria calda per evitare la formazione di muffe, batteri e funghi.

La stazione di ricarica contiene tre contenitori: il primo da 2,7 litri è destinato all’acqua pulita, utilizzata per lavare i pannetti e ricaricare la vaschetta del robot. Il secondo contenitore da 2,4 litri raccoglie l’acqua sporca raccolta dopo il lavaggio dei pannetti, il terzo è il sacchetto da 3 litri dove viene pompata automaticamente la polvere aspirata dal robot, quando torna in stazione.

Il robot vero e proprio, cioè il dispositivo circolare, contiene al suo interno una coppia di contenitorii: il primo con una capacità di 180 ml per l’acqua utilizzata per il lavaggio delle superfici, e il secondo da 240 ml dove sono raccolti sporco e polvere.

La potenza di aspirazione del robot Dreame L10 Ultra è di 5.300 Pascal, un valore significativamente superiore rispetto alla maggior parte degli altri robot aspirapolvere sul mercato. Grazie a questa potenza, il robot è in grado di rimuovere anche i più piccoli granelli di polvere e i peli degli animali domestici dalle superfici.

Insiame all’aspirazione, durante il suo percorso il robot lava anche il pavimento grazie al movimento circolare a 180 giri al minuto dei due pannetti. Il robot regola la quantità di acqua spruzzata sui pannetti, in base allo sporco da lavare. E’ possibile impostare via app il doppio passaggio in una stanza, così come anche un percorso più serrato in modo da pulire meglio il pavimento.

Il sistema di navigazione LiDAR, con videocamera frontale e ultrasuoni, consente al Dreame L10 Ultra di evitare gli ostacoli e di creare una mappa 3D dell’ambiente, fino a 3 piani. Il robot riconosce i tappeti e, sollevando i pannetti di 7 millimetri per evitare di bagnarli, e aumenta al contempo la potenza di aspirazione per una pulizia più efficace.

La batteria del Dreame L10 Ultra ha una capacità di 5.200 mAh, sufficiente per pulire e lavare una superficie di circa 200 metri quadrati con impostazioni standard, secondo le specifiche del produttore. Inoltre, il rumore generato dal Dreame L10 Ultra non supera i 59 decibel, davvero poco per questo tipo di prodotto.

Dreame L10 Ultra: l’offerta Amazon

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreame L10 Ultra ha un prezzo di listino di 899 euro che grazie all’offerta Amazon scende a 749 euro (-17%, -150 euro). E’ la prima volta che questo robot costa così poco, fatta salva una offerta lampo di alcuni giorni fa che è durata pochissimo.

