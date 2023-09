DreameBot L20 Ultra ufficiale: nessun robot è così evoluto

Fonte foto: DreameBot

All’IFA 2023 attualmente in corso a Berlino fa il debutto la nuova generazione di robot aspirapolvere e lavapavimenti top di gamma. Fa pienamente parte di questa generazione anche DreameBot L20 Ultra, successore di DreameBot L10 Ultra e DreameBot L10S Ultra che hanno spopolato negli ultimi mesi con caratteristiche tecniche eccellenti.

Il nuovo modello L20 Ultra, però, fa il miracolo: è ancora più smart, ancora più bravo a pulire e ancora più comodo da usare. Il prezzo resta altissimo, ma non è molto superiore al prezzo di lancio del modello L10S dell’anno scorso.

DreameBot L20 Ultra – Robot aspira e lava completamente autonomo

DreameBot L20 Ultra: caratteristiche tecniche

Esteticamente il DreameBot L20 Ultra è diverso dai modelli della generazione precedente, soprattutto perché ha una nuova stazione di ricarica e svuotamento e lavaggio. Una stazione ancora più grande (61x43x27 centimetri), mentre il robot resta di dimensioni analoghe (35x35x10,4 centimetri) e la solita forma a disco.

La stazione contiene al suo interno un serbatoio da 4,5 litri per l’acqua pulita, uno da 4 litri per quella sporca, un sacchetto per la polvere da 3,2 litri e un serbatoio per il detersivo, che viene spruzzato automaticamente dal robot senza che l’utente debba far nulla.

La grande, anzi grandissima, novità di questo modello rispetto al precedente è la presenza di due agganci per collegare la stazione di ricarica alla rete idrica affinché anche la ricarica dell’acqua pulita e lo scarico di quella sporca diventino completamente automatici.

Per il resto le funzioni del prodotto sono analoghe: il robot DreameBot L20 Ultra mappa la casa con la torretta LiDar e la telecamera frontale (che serve anche per la videosorveglianza della casa da remoto), aspira con una potenza di ben 7.000 pascal e ha una batteria da ben 6.400 mAh (entrambi questi valori sono migliori di quelli dei modelli precedenti).

La vera novità del robot sta nei pannetti rotanti per il lavaggio, che ora possono essere spostati verso fuori in modo da pulire anche i bordi e gli angoli delle stanze. Il precedente modello, invece, aveva pannetti rotanti ma in posizione fissa, che lasciavano non puliti alcuni centimetri nel perimetro delle stanze.

Come i modelli precedenti, anche DreameBot L20 Ultra torna alla base per lavare i pannetti e, a fine pulizia, li lava e li asciuga con aria calda. Ha una spazzola centrale singola in silicone e una spazzola rotante laterale che spinge lo sporco verso la bocca centrale.

L’app di gestione è la stessa, ottima, dei modelli dell’anno scorso e permette di gestire mappe fino a tre piani, di scegliere la sequenza di pulizia delle stanze, potenza di aspirazione e quantità di acqua da usare in ogni stanza e molte altre opzioni che consentono all’utente di scegliere stanza per stanza come pulire casa.

In più, L20 Ultra ha una funzione in più che L10 ed L10S Ultra non avevano: è possibile impostarlo in modo che torni alla base ogni volta che incontra un tappeto, e che sganci i due moci rotanti per poi riprenderli a fine pulizia del tappeto. Questa funzione, come è facile capire, serve ad evitare che il robot bagni e rovini dei tappeti particolarmente preziosi.

DreameBot L20 Ultra: quanto costa

DreameBot L20 Ultra è chiaramente un top di gamma dalle funzioni incredibili e con ben pochi concorrenti sul mercato. Anzi, solo uno: l’Ecovacs Deebot X2 Omni.

Non stupisce, per questo, il prezzo di listino di 1.199 euro, che diventano 1.299 con il kit di collegamento della stazione alla rete idrica di casa. Sono tanti, ma è un prodotto davvero evolutissimo, il meglio della tecnologia oggi disponibile per lavare casa senza muovere un dito.

