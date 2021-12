L'ultimo drone di Sony costa come un'automobile

Se c’è un tipo di fotografia che affascina tutti, di sicuro è quella che sfrutta le potenzialità dei droni. Se c’è una marca di macchine fotografiche nota e amata dai professionisti, questa è certamente Sony. Mettete insieme le due cose e capirete per quale motivo Sony ha prodotto un drone professionale dal prezzo altissimo.

Si chiama Airpeak S1 ed è da pochi giorni sul mercato, con consegne a partire dal 24 dicembre. Il suo prezzo è esorbitante per noi comuni mortali, ma non più di tanto per i professionisti del video e della fotografia, che sanno benissimo quanto costano i quadricotteri migliori. E cosa possono fare, soprattutto. Non stupisce, quindi, che Sony Airpeak S1 costi 8.999 dollari, fotocamera e accessori esclusi. Con novemila dollari, però, Airpeak S1 è un drone completo di tutte le funzioni necessarie ad un volo stabile, preciso e anche molto veloce.

Drone Sony Airpeak S1: caratteristiche tecniche

Airpeak S1 è “il drone più piccolo al mondo in grado di far volare una fotocamera mirrorless Sony Alpha“, ad una velocità massima di quasi 90 chilometri orari, con un vento che tira fino a 71 chilometri orari. Insomma, un portento dell’aviazione in miniatura.

Il nuovo costosissimo drone di Sony, poi, è imbottito di sensori per evitare gli ostacoli e volare dritto dove chiede il pilota, che con un solo telecomando può gestire il drone, il gimbal della fotocamera (si compra a parte: 2.199 dollari) e la fotocamera stessa (di nuovo a parte: le Sony Alpha partono da 900 euro e superano i 7 mila). Una configurazione completa (drone, gimbal e fotocamera) non fa quindi fatica a superare i 15.000 euro di costo.

Drone Sony Airpeak S1: cosa può fare

Chiaramente il primo cliente tipo di Aripeak S1 è il fotografo professionista, ma un drone del genere potrebbe essere utile anche a molte altre categorie di persone. Sony, infatti, spiega che Airpeak S1 può avere moltissimi usi nel settore industriale.

Ad esempio questo drone, abbinato ad una fotocamera ad alta risoluzione, può volare intorno ad un impianto eolico e riprendere da molto vicino e con estrema precisione ogni singolo componente esterno di una torre. La manutenzione dell’impianto, così, diventa molto più economica.