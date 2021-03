Dropbox regala un password manager a tutti, ma non è perfetto

Con il boom di attacchi informatici ai quali stiamo assistendo negli ultimi mesi è ormai chiaro a tutti che usare password forti e sempre diverse, e gestirle tramite un buon password manager, è la regola d’oro per dormire sonni (un po’ più) tranquilli dopo aver navigato su Internet e aver usato le nostre app mobile preferite.

Il mercato dei password manager, cioè i software che raccolgono in una unica cassaforte tutte le nostre password e le inseristono per noi quando serve, è infatti in forte movimento da qualche mese. La prima avvisaglia è stata il cambio dell’offerta di LastPass, probabilmente il più famoso dei password manager insieme a 1Password. Poi, ad agosto dell’anno scorso, la nota piattaforma di hosting in cloud Dropbox ha inserito un password manager in tutti i suoi piani a pagamento. Adesso la stessa Dropbox annuncia che tale password manager sarà offerto anche ai clienti free, quindi a chiunque abbia un account Dropbox: oltre 600 milioni di utenti nel mondo, circa 14 milioni paganti. Il password manager gratis di Dropbox, però, ha un grosso limite.

Dropbox Password Manager: l’offerta per i clienti free

La versione gratuita del Password Manager di Dropbox sarà lanciata ad aprile e offrirà la stessa crittografia della versione a pagamento, il che significa che le password e i dati di accesso a siti Web e app saranno protetti e accessibili solo agli utenti.

Ci sarà l’immancabile estensione per i principali browser, che compilerà al posto nostro i dati di login ogni volta che sarà necessario per entrare in un account online. L’offerta di Dropbox, quindi, è in linea con quella dei principali concorrenti.

Il grosso limite, anzi grossissimo, della versione free sarà però il fatto che si potranno memorizzare solo 50 password: chi ha bisogno di salvarne di più dovrà passare ad un piano Dropbox a pagamento. Oggi 50 password sono un limite molto stringente per l’utente medio, che accede con login a decine tra siti e app.

Dropbox Password Manager: la condivisione delle password

Una delle caratteristiche positive del Password Manager gratuito di Dropbox, invece, è la possibilità di condividere le password con altri utenti. Sarà utile ad esempio per condividere la password di Netflix o delle altre piattaforme di streaming.