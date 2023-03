È in arrivo Motorola RAZR+ 2023, ma la batteria non vi piacerà

Tutti i maggiori produttori del mercato Android stanno iniziando a proporre smartphone pieghevoli, sapendo che questo segmento sta per esplodere e per uscire dalla nicchia in cui è stato confinato negli ultimi due-tre anni. Tra le novità più attese di quest’anno, oltre ai foldable (a libretto o a conchiglia) di Samsung, Oppo, OnePlus, Vivo e Huawei c’è anche il nuovo Motorola Razr, indicato fino a poco fa come Razr 2023 ma che, stando alle ultime indiscrezioni, si chiamerà Razr+ 2023.

Razr+ 2023: i dubbi sulla batteria

Secondo il portale online indiano MySmartPrice, che riporta quanto appreso da anonime fonti nell’industria dell’elettronica, Motorola Razr+ 2023 avrà una batteria molto piccola, che potrebbe risultare in un’autonomia del telefono veramente bassa. Sembra infatti che lo smartphone avrà una batteria minuscola, addirittura inferiore ai 3.000 mAh.

Già il Razr 2022 era dotato di una batteria da appena 3.500 mAh e, sin dal suo arrivo sul mercato, molti appassionati criticarono fortemente la scelta di Motorola perché il telefono, nell’uso quotidiano, faceva fatica ad arrivare fino a sera.

Se la dotazione della versione 2023 fosse confermata, questo dispositivo potrebbe avere una batteria davvero piccola, da appena 2.850 mAh, che difficilmente permetterà agli utenti di arrivare a fine giornata con il proprio smartphone tra le mani.

E sarebbe una scelta molto strana, da parte di Motorola, soprattutto perché la maggior parte dei produttori concorrenti sta lavorando a batterie sempre più grandi, anche sui telefoni pieghevoli a conchiglia come il Razr.

Naturalmente queste sono solo indiscrezioni e l’azienda non ha confermato in alcun modo la cosa. Ma se così fosse, questo dettaglio potrebbe realmente pregiudicare le vendite del dispositivo, anche perché la batteria di Razr+ 2023 avrebbe una ricarica, sempre secondo MySmartPrice, dalla potenza piuttosto bassa: 30W.

Poca batteria e ricarica lenta, quindi, sono esattamente l’opposto di quanto cercano oggi gli utenti e, soprattutto, sono meno di quanto offre oggi il Motorola Razr 2022 (3.500 mAh, con ricarica a 30W).

Razr+: cosa sappiamo

Da precedenti indiscrezioni condivise da diversi leaker cinesi, già oggi sappiamo alcune caratteristiche tecniche di Motorola Razr+ 2023. Ad esempio sappiamo qualcosa sullo schermo esterno: sarà il display secondario più grande mai montato su un pieghevole a conchiglia, superando per dimensioni quello di Samsung Galaxy Z Flip4 (da 1,9 pollici) e persino quello di Oppo Find N2 Flip (3,26 pollici).

Il display principale interno, quello pieghevole, dovrebbe essere un P-OLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD+, con refresh rate a 144 Hz. Stessi dati dello schermo di Razr 2022, quindi non è da escludere che si tratti proprio dello stesso display.

Per quanto riguarda il processore, invece, lo smartphone pieghevole di Motorola dovrebbe essere dotato di un Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Cioè lo stesso chip dell’attuale Motorola Razr 2022.

Non è il chip più recente prodotto da Qualcomm e nemmeno quello coi consumi più contenuti (cosa da tenere in considerazione, alla luce delle notizie sulla batteria), ma comunque è un’ottima soluzione utilizzata da buona parte dei top di gamma della precedente generazione.

Identiche anche le configurazioni di memoria segnalate dai leaker: 8/12 GB di RAM e 128/256/512 GB di spazio archiviazione. Non è chiaro se ci saranno anche altri tagli di memoria e se lo storage sarà espandibile tramite microSD (che su Razr 2022 non c’è).

Per quanto riguarda il comparto fotografico, invece, l’attuale modello 2022 è dotato di un sensore principale da 50 MP, affiancato da un grandangolo da 8 MP, e di una fotocamera da 32 MP per i selfie e le videochiamate. Nessun dettaglio, al momento su eventuali cambiamenti in Motorola Razr+ 2023.

Razr+ 2023: quando arriva

Non ci sono rumor credibili, almeno al momento, sulla possibile data di lancio di Motorola Razr+ 2023. Il modello precedente è stato lanciato in piena estate, a metà agosto 2022, con un prezzo di partenza di 1.199 euro nella versione base 8/128 GB.

Considerato che, se i dati tecnici fin qui riportati si riveleranno corretti, il modello 2023 sarà poco più che un aggiornamento del modello 2022, è ipotizzabile un lancio entro pochi mesi ad un prezzo non superiore a quello del Razr dell’anno scorso.