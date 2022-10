E' in arrivo Xiaomi 12 Lite 5G NE: lo conosciamo già

Dopo il successo di vendite di Xiaomi 11 Lite 5G NE, lanciato l’anno scorso a settembre, si attende ora la sua versione 2022 che dovrebbe chiamarsi Xiaomi 12 Lite 5G NE. O, se preferite, Xiaomi Civi 2 "global": già perché il nuovo Xiaomi 12 Lite 5G NE non sarà altro che il Civi 2 per il mercato globale, con un altro nome.

Il Civi 2, arrivato in Cina alla fine di settembre ha una ottima scheda tecnica ad un prezzo altamente competitivo. Questo dispositivo è stato trovato nel database internazionale IMEI e sulla piattaforma di certificazione europea CEE con il nome di Xiaomi 12 Lite 5G NE. Il telefono, quindi, è lo stesso ed è già ben conosciuto.

Xiaomi 12 Lite 5G NE: come sarebbe

Il processore dello Xiaomi 12 Lite 5G NE, versione globale dello Xiaomi Civi 2 cinese, resta il Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 presentato lo scorso maggio. Lo smartphone è disponibile in tre versioni: 6/128 GB, 8/128 GB e 8/256 GB.

Il display è di tipo AMOLED con supporto Dolby Vision e HDR10+, frequenza di aggiornamento di 120 Hz e luminosità di picco di 1.000 nit. I bordi dello schermo sono curvi e il lettore di impronte digitali è posto sotto il pannello.

Sul retro sono stati collocati tre sensori fotografici: il principale da 50 MP, una fotocamera ultra grandangolare da 20 MP e una fotocamera da 2 MP macro. Sul lato anteriore, nel notch a forma di pillola ovale posizionato al centro, si trovano due fotocamere per i selfie da 32 MP.

Le connessioni disponibili sono il WiFi 6E, il Bluetooth 5.3,e l’NFC per i pagamenti contactless. La batteria ha una capacità di 4.500 mAh e la ricarica rapida da 67W che porta la ricarica da 0% a 100% in 40 minuti, secondo le specifiche tecniche del produttore.

Xiaomi 12 Lite 5G NE: quando arriva e quanto costa

Lo smartphone Xiaomi 12 Lite 5G NE è pronto per essere presentato sul mercato globale, quindi nelle prossime settimane arriverà anche l’annuncio ufficiale. Il prezzo del Civi 2 in Cina è di circa 300 euro ma in Italia sarà superiore.

Il precedente Xiaomi 11 Lite 5G NE del 2021 è arrivato in Italia ai prezzi di 399,90 euro (versione 6/128 GB), e 449,90 euro (versione 8/128 GB).