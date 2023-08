Kobo Nia: l'ebook reader per le vacanze ora costa pochissimo

Fonte foto: Kobo

Le vacanze estive sono l’occasione perfetta per riscoprire il piacere della lettura che, per colpa di ritmi sempre più frenetici, spesso viene messa da parte. E tra gli oggetti indispensabili da mettere nella valigia per le vacanze, fino a qualche anno fa ci sarebbe stato un buon libro, sostituito oggi da un comodissimo ebook reader che può contenere migliaia di titoli senza ingombro.

Tra i dispositivi più interessanti sul mercato c’è il Kobo Nia, un ebook reader entry level che punta tutto sulla praticità e che, grazie a Amazon, oggi è in offerta a un prezzo davvero interessante.

Kobo Nia – Ebook reader leggero e compatto – Versione da 8 GB

Kobo Nia: scheda tecnica

Il Kobo Nia è un ebook reader dalle dimensioni compatte (‎112×159,3×9,2 mm) che pesa solo 260 grammi, l’ideale insomma per essere portato comodamente in borsa o dentro uno zainetto, senza rappresentare un ulteriore ingombro.

Il display touchscreen è da 6 pollici con tecnologia E-Ink Carta (che simula in tutto e per tutto il classico foglio di carta) e risoluzione 1.024×758 pixel.

Lo schermo è naturalmente antiriflesso e permette una lettura confortevole anche alla luce del sole. La luminosità è completamente regolabile dall’utente e, grazie alla tecnologia ComfortLight, è possibile leggere anche al buio.

La memoria interna è da 8 GB, che in termini di ebook si traduce in circa 6.000 libri da portare comodamente con sé, la soluzione perfetta anche per i lettori più voraci che non vorrebbero mai restare a corto di letture.

Oltretutto grazie all’eBookstore Rakuten Kobo, l’utente (collegandosi tramite WiFi) potrà accedere a un nutrito catalogo, sempre aggiornato con le uscite più recenti, pieno di titoli di tutti i generi letterari.

Tra le particolarità del Kobo Nia, le ampie possibilità di personalizzazione che permetteranno di scegliere tra oltre 50 dimensioni del testo e 12 tipi di carattere differenti, un sistema ideale anche per chi ha problemi di vista o vuole regolare al meglio il proprio ebook reader per non affaticare gli occhi

Tra le altre caratteristiche del dispositivo anche la possibilità di evidenziare i passaggi salienti del testo, prendere appunti e cercare le parole in tempo reale sull’utilissimo dizionario integrato.

Infine, la batteria all’interno del Kobo Nia è da 1000 mAh e garantisce un’ottima autonomia che, con le giuste accortezze, può arrivare anche a diverse settimane.

Kobo Nia: l’offerta su Amazon

Il Kobo Nia è un ebook reader molto interessante, la soluzione perfetta per tutti gli amanti della lettura che con questo dispositivo possono portare ovunque la loro preziosa collezione di libri.

Piccolo, leggero, con tanta memoria e un’ottima autonomia si adatta perfettamente a qualsiasi contesto, aiutando le persone a riscoprire il piacere della lettura, spesso perduto proprio a causa dell’eccessivo peso dei tomi cartacei.

Il prezzo di listino è 94,99 euro, nemmeno eccessivo per un dispositivo con queste potenzialità. Tuttavia grazie a Amazon è possibile risparmiare qualcosa, acquistando questo ebook reader a 85,12 euro (-10%, -9,87 euro), un piccolo sconto che di questi tempi non è mai da sottovalutare.

