Gli e-Reader sono dispositivi indispensabili per leggere i libri digitali, un settore in cui i Kindle Amazon sono senza dubbio gli apparecchi più affidabili e apprezzati. Questi device sono compatibili con il Kindle Store, con accesso alla biblioteca multimediale Amazon tramite account Prime. Inoltre offrono schermi antiriflesso perfetti per la lettura degli e-Book, con uno spazio d’archiviazione elevato e un’ottima connettività. Vediamo quale e-Reader comprare e quali sono i migliori Kindle 2020.

Quale Kindle scegliere?

Al momento Amazon propone tre Kindle differenti, il modello base ideale per chi legge soltanto qualche e-Book, il Paperwhite considerato il dispositivo con il miglior rapporto qualità-prezzo, oppure il top di gamma Oasis. Quest’ultimo viene venduto in diverse versioni, con memoria da 8 e 32GB e connettività solo Wi-Fi oppure con SIM 3 o 4G inclusa. La scelta ovviamente dipende dal budget, infatti il Kindle 2019 è il più economico e semplice, mentre per il Paperwhite e soprattutto per l’Oasis bisogna spendere di più.

In alternativa è possibile acquistare un e-Reader Kobo, perfettamente compatibile con gli e-Book dello store Amazon e con tantissimi formati di libri digitali. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche è importante analizzare la qualità dello schermo, il sistema di illuminazione e la presenza della funzionalità touch. Inoltre è fondamentale valutare i comandi per migliorare l’esperienza della lettura digitale, l’autonomia e il peso, scegliendo modelli al di sotto dei 200 grammi.

Migliori Kindle e-Reader economici

Se vuoi spendere meno di 150 euro puoi comprare un Kindle economico ma funzionale, perfetto per leggere qualche e-Book ogni tanto. Ecco i migliori modelli 2020.

Kindle 2019

Un e-Reader compatto ed economico è il Kindle 2019, proposto nelle versioni in bianco e in nero. Questo dispositivo, disponibile su Amazon, propone uno schermo da 6 pollici antiriflesso con 4 luci LED frontali regolabili, con una risoluzione di 167 ppi, un modulo Wi-Fi integrato e una batteria di lunga durata per un’autonomia fino a 4 settimane. La memoria da 4GB consente di archiviare migliaia di e-Book, mentre i comandi touch permettono di eseguire le configurazioni in modo semplice e veloce. La lettura è davvero piacevole con questo modello, con ricarica USB e accesso al Kindle Store per i clienti Amazon Prime.

Kobo Clara HD

Un e-Reader compatibile con tantissimi formati di e-Book è il Kobo Clara HD, un lettore di libri digitali affidabile e leggero con un peso di soli 168 grammi. Lo schermo da 6 pollici è ben illuminato, con regolazione dell’intensità e della temperatura del colore. Questo dispositivo è compatibile con i prestiti di e-Book tramite MLOL, supporta vari formati e offre una porta USB 2.0. Si tratta di un device comodo da portare sempre con sé, con una struttura pratica da usare, un design moderno e un ottimo prezzo di vendita. Acquista il Kobo Clara HD su Amazon.

Kindle Paperwhite 8GB Wi-Fi

Il miglior Kindle per il rapporto qualità-prezzo è sicuramente il modello Paperwhite, un’evoluzione della versione di base con 8GB di memoria e schermo antiriflesso da 6 pollici. Il Kindle Paperwhite, proposto anche nell’opzione da 32GB, è resistente all’acqua con certificazione IPX8, ha una risoluzione di 300 ppi e un’autonomia di lunga durata. Leggero e maneggevole questo e-Reader è dotato di 5 LED frontali, mentre per la connettività è possibile scegliere il device con modulo Wi-Fi o quello con supporto per le connessioni mobili 4G LTE. Scopri il prezzo di Kindle Paperwhite su Amazon.

Migliori Kindle e-reader di fascia alta

Se stai cercando un e-Reader esclusivo al di sopra dei 150 euro puoi trovare i migliori Kindle in commercio, con prestazioni elevate, tanto spazio d’archiviazione e funzionalità esclusive.

Kobo Libra H20

Tra le migliori alternative al Kindle c’è il Kobo Libra H20, un ottimo e-Reader moderno e versatile compatibile con tutti gli eBook presenti nel Kindle Store di Amazon. Questo dispositivo presenta uno schermo da 7 pollici, con risoluzione 1680×1264 pixel e una densità di 300 ppi, un peso di appena 192 grammi e una memoria di 8GB. È possibile regolare il colore tramite la funzionalità ComfortLight Pro, con impostazione di 12 tipi di caratteri differenti e supporto per 14 formati diversi tra cui EPUB, PDF, PNG e TIFF. Il Kobo Libra H20 è impermeabile e dotato di una batteria agli ioni di litio di lunga durata. Scopri il prezzo su Amazon.

Kindle Oasis 8GB Wi-Fi

Il miglior Kindle 2020 è l’e-Reader Oasis, un dispositivo top di gamma per i veri amanti della lettura digitale. Questo device è equipaggiato con un display da 7 pollici e design a filo, con tecnologia Paperwhite e luce regolabile con 25 LED frontali e una risoluzione di 300 ppi. Acquistabile su Amazon, il Kindle Oasis viene proposto con memoria da 8 o 32GB e connettività Wi-Fi, inoltre ha un peso di appena 188 grammi. Lo schermo è completamente personalizzabile, per trovare la configurazione più adatta alle proprie esigenze, con rivestimento resistente all’acqua certificato IPX8, design ergonomico e pulsanti volta pagina.

Kindle Oasis 32GB + 4G gratuito

La migliore offerta Amazon per gli e-Reader è il Kindle Oasis nella versione da 32GB di memoria con SIM 4G gratuita inclusa nel prezzo (non perdere la promozione del Kindle Oasis su Amazon). La doppia connettività consente di scaricare gli e-Book in qualsiasi momento, utilizzando sia la connessione Wi-Fi che la rete mobile illimitata, disponibile su Kindle Store e Wikipedia. Il device ha uno schermo antiriflesso da 7 pollici, con luce frontale a 25 LED, ricarica USB e autonomia di lunga durata. È possibile archiviare i dati in cloud con i servizi Amazon, mentre il rivestimento è resistente all’acqua e alle immersioni fino a 2 metri di profondità con certificazione IPX8.