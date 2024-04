Kobo Libra Colour e Clara Colour: schede tecniche e prezzi degli eReader a colori

Kobo, tra le aziende più apprezzate nellla nicchia di mercato degli e-book reader, porta in Italia i sui primi modelli a colori: si chiamano Libra Colour e Clara Colour e sono già in vendita

Fonte foto: Kobo

Rakuten Kobo ha presentato ufficialmente i suoi primi eReader a colori, il Kobo Libra Colour e il Kobo Clara Colour (in foto), entrambi disponibili dalla fine di aprile.

Una scelta interessante quella dell’azienda canadese che ha deciso di portare sul mercato i primi display a colori partendo dai device di fascia medio-bassa, così da rinnovarne la dotazione tecnica mantenendo un prezzo accessibile.

Ed è proprio il display la vera punta di diamante: per entrambi i modelli infatti, il produttore ha scelto i recenti E Ink Kaleido con tecnologia ComfortLight Pro che permette agli utenti totale libertà di movimento nella gestione delle varie impostazioni, per garantire una lettura ottimale in qualsiasi condizione, senza affaticare la vista.

Kobo Libra Colour: scheda tecnica e prezzo

Il nuovo Kobo Libra Colour ha un display E Ink Kaleido 3 che misura 7 pollici, ha una risoluzione 1.264×1.680 pixel, definizione 300 pixel per pollice (ppi) in bianco e nero e 150 ppi a colori. Per quanto riguarda l’illuminazione c’è la tecnologia ComfortLight Pro e l’utente può regolare l’intensità, la temperatura del colore e l’intensità della luce blu. Lo schermo è compatibile anche con la penna Kobo Stylus 2 (da acquistare separatamente).

Il processore, come avviene sempre per i dispositivi a marchio Rakuten Kobo, non viene esplicitato del produttore che si limita a dire che ha una frequenza di 2 GHz. Lo spazio di archiviazione interno è da 32 GB, non espandibili.

Le opzioni di connettività comprendono il WiFi 5, il Bluetooth e la porta USB-C.

Diversi i formati supportati: per quanto riguarda gli eBook troviamo EPUB, EPUB3, PDF, FlePub e MOBI. Per gli audiolibri solo quelli offerti da Kobo. Per le immagini il lettore è compatibile con JPEG, GIF, PNG, BMP e TIFF. Per i file di testo, invece, è possibile aprire TXT, HTML e RTF. I fumetti in formato CBZ e CBR.

La batteria è 2.050 mAh e, come accade sempre sui prodotti del genere, la durata è davvero esagerata. Infine questo device è certificato IPX8 ed è quindi resistente all’acqua anche in caso di brevi immersioni.

Kobo Libra Colour sarà disponibile dal 30 aprile in due colorazioni: Bianco e Nero, al prezzo suggerito di 229,99 euro. Tra gli accessori disponibili ci sono:

SleepCover: 39,99 euro

Notebook SleepCover: 39,99 euro

Basic SleepCover: 29,99 euro

Clear Case: 24,99 euro

Kobo Clara Colour: scheda tecnica e prezzo

Anche il nuovo Kobo Clara Colour ha un display E Ink Kaleido 3, ma stavolta cambiano le dimensioni che scendono a 6 pollici e la risoluzione 1.072×1.448 pixel. Identica all’altro modello la definizione con 300 ppi in bianco e nero e 150 ppi a colori. Torna anche per questo modello l’illuminazione ComfortLight Pro regolabile per intensità, per temperatura colore, per la luce blu.

Nemmeno in questo caso sono disponibili informazioni più precise sul processore, ma dovrebbe essere lo stesso chip con frequenza da 2 GHz dell’altro modello. La memoria interna, però, scende a 16 GB, sempre non espandibile.

Speculari le connessioni con WiFi 5, Bluetooth e la porta USB-C.

Stesso discorso anche per i formati supportati con la possibilità di leggere eBook nei formati EPUB, EPUB3, PDF, FlePub e MOBI. Gli audiolibri Kobo. JPEG, GIF, PNG, BMP e TIFF per le immagini. TXT, HTML e RTF per i file di testo. CBZ e CBR per i fumetti.

Scende anche la batteria che su questo modello ha una capacità di 1.500 mAh. Infine, presente di nuovo la certificazione IPX8 e, dunque, la stessa resistenza all’acqua anche in caso di immersioni.

Anche il Kobo Clara Colour sarà disponibile dal 30 aprile solo in versione Nera, al prezzo suggerito di 159,99 euro. Tra gli accessori disponibili abbiamo: