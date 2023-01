Ecco i prezzi europei di Galaxy S23

A 5 giorni dal lancio ufficiale della nuova famiglia di smartphone Samsung Galaxy S23 i leaker si stanno concentrando sui prezzi che i futuri acquirenti dei vari Paesi si dovranno aspettare quando le nuove ammiraglie del produttore coreano arriveranno sugli scaffali. L’ultimo a cimentarsi in queste ipotesi è un leaker tedesco, solitamente affidabile: Roladt Quandt, firma di punta del magazine online Windfuture.de e autore del canale YouTube techtechtech.

Samsung Galaxy S23, prezzi spagnoli

Dopo aver saputo quanto costeranno i tre modelli che compongono la famiglia Samsung Galaxy S23 nel Nord America, questa volta, finalmente, grazie a questo leaker sappiamo quanto costeranno in Europa, per la precisione in Spagna.

Al netto di qualche piccolo aumento dovuto alle tasse che ogni produttore deve pagare nel Paese in cui vende i propri prodotti, i prezzi rivelati dovrebbero essere quelli che saranno svelati il 1° febbraio anche per l’Italia. Secondo Roland Quandt i prezzi spagnoli di Samsung Galaxy S23 saranno i seguenti:

Galaxy S23 da 8 GB/128 GB: 959 euro

Galaxy S23 da 8 GB /256 GB: 1.019 euro

Galaxy S23+ da 8 GB/256 GB: 1.209 euro

Galaxy S23+ da 8 GB /512 GB: 1.329 euro

Galaxy S23 Ultra da8 GB/256 GB: 1.409 euro

Galaxy S23 Ultra da 12 GB/512 GB: 1.589 euro

Quindi avremo una fascia di prezzo tra cui scegliere compresa tra oltre 900 euro e 1.500 euro, tutti costi superiori alla serie Galaxy S22 che questi smartphone andranno a sostituire nella dell’azienda coreana.

Bisogna ricordare che questi saranno (probabilmente) i prezzi ufficiali, ma come di consueto Samsung nelle prime settimane di vendita offrirà sconti, bundle con altri suoi prodotti e ritiro e valutazione dello smartphone usato.

Galaxy S23 costa di più ma non troppo

Se questi prezzi saranno confermati il giorno del lancio, e verosimilmente lo saranno, viene spontaneo confrontarli con quelli della serie Galaxy S22 lanciata lo scorso anno.

Il modello "liscio" Galaxy S22 nell’unica configurazione con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione è stato proposto in Italia a 879 euro, 80 euro in meno dello stesso modello della serie Galaxy S23.

Il Galaxy S22+ con tagli di memoria identici all’S22 standard è arrivato in Italia a 1.079 euro. La controparte Galaxy S23 non sarà proprio uguale, in quanto la versione minima avrà uno spazio di archiviazione superiore, a 256 GB. In questo caso la forbice di prezzo si allarga, con il nuovo arrivato che arriva a costare 130 euro in più, però, come detto si ottiene il doppio di spazio di archiviazione.

Infine l’ormai quasi ex top di gamma Galaxy S22 Ultra, nella versione da 8 GB/128 GB era sbarcato in Italia a 1.279 euro. Anche in questo caso il taglio minimo di RAM e storage è differente per quanto riguarda il nuovo Galaxy S23 che parte da 8 GB/128 GB, ma ha un costo superiore, anche in questo caso di 130 euro.

In definitiva non c’è un aumento di prezzo così netto come alcuni temevano. È inoltre da ricordare che i nuovi Galaxy S23 che arriveranno in Europa, per la prima volta avranno un SoC di terze parti (il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2) e non uno prodotto in casa da Samsung quale l’Exynos 2200, cosa che ovviamente ha fatto lievitare un poco i prezzi della nuova famiglia di smartphone del produttore coreano.

Infine, quindi, possiamo dire che anche i Samsung Galaxy S23 costeranno di più a causa dell’andazzo generale dei prezzi nel mercato smartphone, ma il modello di partenza, cioè il Samsung Galaxy S23 da 8/128 GB resterà un pelo sotto i 1.000 euro, cosa che l’iPhone 14 6/128 GBnon riesce a fare: in Italia, infatti, il prezzo minimo di un iPhone 14 è 1.029 euro.