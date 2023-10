Amazon Echo Show 15: ecco lo sconto che tutti aspettavano

Fonte foto: Amazon

I dispositivi per la smart home stanno diventando sempre più comuni nelle case delle persone e quelli più apprezzati dagli utenti sono sicuramente gli smart display. Comodi, pratici ed estremamente versatili, parliamo di device sviluppati per assolvere un gran numero di funzioni: dal "semplice" intrattenimento fino a diventare dei veri e propri assistenti smart in grado di gestire facilmente tutti i dispositivi intelligenti in casa.

Tra i prodotti più interessanti della categoria c’è sicuramente Amazon Echo Show 15, uno schermo intelligente dalle grandi potenzialità che con gli sconti sul celebre e-commerce può essere acquistato a un prezzo davvero conveniente.

Amazon Echo show 15 – Display da 15,6 pollici – Smart Display con Fire TV

Echo Show 15: scheda tecnica

Amazon Echo Show 15 ha un generoso display da da 15,6 pollici, con risoluzione FHD (1.920×1.080 pixel) che può essere orientato sia in verticale che in orizzontale, perché l’interfaccia si adatta di conseguenza. Sullo schermo c’è il foro per la telecamera (da 5 MP) che può essere utilizzata per il riconoscimento facciale e per le videochiamate.

Tramite Echo Show 15 è possibile gestire i dispositivi per la smart home: sfruttando l’ampio display si possono controllare le telecamere, i video citofoni, le luci, le prese elettriche e qualsiasi altro device smart compatibile con Alexa.

Inoltre il dispositivo può essere usato per la riproduzione dei contenuti in streaming dalle principali piattaforme (grazie alla Fire TV integrata), per mostrare i promemoria personalizzati, i suggerimenti per gli acquisti, i contenuti preferiti (libri, musica, ricette, programmi TV).

Molto interessante anche la modalità Cornice fotografica che trasforma questo smart display in una vera e propria cornice digitale che mostrerà le foto caricare su Amazon Photos oppure una selezione di quadri e immagini disponibili all’interno del sistema.

Grazie alla funzione Contenuti adattivi, poi, è possibile utilizzare la telecamera e il microfono incorporato per riconoscere l’utente davanti al display e mostrare solo informazioni e contenuti suggeriti in base alle sue preferenze.

Echo Show 15: l’offerta Amazon

Echo Show 15 non è solo uno smart display ma è una soluzione completa e versatile per accedere e gestire facilmente il sempre più ricco e affollato ecosistema di device smart presenti nelle nostre case. Ottimo sia per l’intrattenimento che per svolgere i principali compiti di un assistente smart, è un prodotto dalle grandi potenzialità, che si adatta facilmente ad ogni contesto abitativo, semplificando la vita di chi lo utilizza.

Il prezzo di listino è di 271,86 euro, ma con l’offerta Amazon è possibile portare a casa Echo Show 15 a 219,99 euro (-19%, -51,87 euro) uno sconto molto interessante che gli amanti della smart home non potranno ignorare tanto facilmente.

