Amazon ha presentato ufficialmente il nuovo Echo Show 8 (3a generazione), lo smart display "medio" del colosso dell’e-commerce che arriverà sul mercato dal 25 ottobre.

Molte le particolarità di questo dispositivo, tra cui spicca certamente la nuova modalità per i Contenuti adattivi, un sistema che sfrutta il Visual ID per riconoscere l’utente e proporre a chi lo sta utilizzando contenuti in linea con le sue preferenze.

Echo Show 8 (3a generazione): scheda tecnica

La prima novità di Amazon Echo Show 8 (3a generazione) riguarda lo schermo con il colosso dell’e-commerce che per il nuovo modello ha scelto un display HD da 8 pollici.

Il processore, pur non essendo esplicitato dall’azienda di Seattle, è un octa-core con motore di rete neurale Amazon AZ2 che promette maggiore potenza rispetto al passato (con la generazione precedente di Echo Show 8 che utilizza un MediaTek MT 8183).

Il comparto audio comprende due driver full-range da 52 mm con radiatore passivo per bassi, un sistema utilizzato negli altoparlanti chiusi per migliorare l’intensità delle frequenze basse. Il device può essere anche collegato ai diversi altoparlanti Bluetooth compatibili.

Presente anche una tecnologia in grado di analizzare automaticamente l’acustica della stanza, adattando di conseguenza le impostazioni di riproduzione.

Identica al modello precedente la webcam da 13 MP che però, stavolta, viene posizionata al centro e non a lato come in passato, da utilizzare naturalmente anche per le videochiamate.

Oltretutto, sempre per quanto riguarda le videochiamate, Amazon promette anche una migliore resa sonora, grazie a un nuovo sistema di riduzione del rumore ambientale.

La connettività comprende il WiFi 5 e il Bluetooth con Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) che per ricevere e trasmettere un segnale audio stereofonico da utilizzare per la riproduzione di contenuti multimediali.

Tra le funzionalità del nuovo Echo Show 8, c’è anche un hub integrato per la gestione della smart home che consente di controllare facilmente tramite comandi vocali luci, serrature e tutti i sensori compatibili, utilizzando gli standard di connettività più frequenti come Zigbee, Thread e Matter.

Non manca naturalmente la piena integrazione con Alexa e con tutte le funzionalità smart dell’ormai celebre assistente virtuale di Amazon.

Molto interessante la funzione Contenuti adattivi che, utilizzando il Visual ID (che identifica il volto dell’utente), consente di riconoscere la persona che sta utilizzando lo smart display proponendo un’interfaccia personalizzata in base ai suoi interessi. Perciò sullo schermo non compariranno solo informazioni generiche ma saranno in linea con le preferenze dell’utente che sta utilizzando il device in un dato momento

Oltretutto i contenuti visualizzati si adatteranno anche alla distanza dallo schermo, con il device che ingrandirà i diversi dettagli così da farli apparire sempre chiari e ben leggibili.

Infine il dispositivo è anche molto attento alla privacy con la possibilità di utilizzare i copri-telecamere integrati e l’apposito pulsante per disattivare il microfono. Così facendo gli utenti disabiliteranno in automatico i Contenuti adattivi (che possono essere gestiti anche dalle impostazioni) in modo che il dispositivo mostri solo informazioni generiche.

Amazon Echo Show 8 (3a generazione): prezzo e disponibilità

Echo Show 8 (3a generazione) può essere già preordinato su Amazon nei colori Bianco Ghiaccio e Antracite al prezzo di 169,99 euro. Le spedizioni inizieranno ufficialmente a partire dal 25 ottobre.

Sul celebre e-commerce è disponibile anche il supporto regolabile per Echo Show 8 con l’apposita porta di ricarica USB-C, che ha un costo di 39,99 euro.

