Amazon Echo Hub: il nuovo centro della Smart Home Alexa

Amazon ha presentato il nuovissimo Echo Hub, il pannello di controllo sviluppato dal colosso dell’e-commerce per semplificare l’utilizzo e la gestione dei device per la smart home. Il prodotto non ha ancora una data di uscita confermata ma sarà disponibile nelle prossime settimane sulle pagine ufficiali.

Parliamo di un sistema indispensabile per chi vive una casa smart e che, chiaramente, non vuole rinunciare alla comodità di avere tutti i controlli per le diverse funzionalità a portata di mano.

Come già visto per Amazon Echo Show 8 (3a generazione) tornano anche stavolta i Contenuti adattivi, perfetti per personalizzare al massimo lo smart hub e portarlo più vicino possibile alle proprie esigenze e quelle della propria abitazione.

Amazon Echo Hub: scheda tecnica

Amazon Echo Hub ha un display touch da 8 pollici, con risoluzione 1.280×800 pixel che può essere personalizzato dall’utente in modo da avere tutti i vari pannelli di gestione dei singoli dispositivi in un unico posto.

Le opzioni di connettività comprendono il WiFi 5 e il Bluetooth Low Energy che consente di collegare Echo Hub anche con altri smart speaker esterni compatibili oppure con uno smartphone, per riprodurre contenuti audio dagli altoparlanti integrati.

Tra i vari sistemi per la smart home compatibili con Echo Hubt ci sono, ad esempio, quelli prodotti da Ring (il sub-brand per la sicurezza del colosso dell’e-commerce), le moltissime telecamere compatibili, luci, serrature, prese di corrente, termostati, smart speaker, citofoni e tutti i vari dispositivi intelligenti che sfruttano gli standard di connettività Zigbee, Thread e Matter.

Naturalmente tutte le impostazioni possono anche essere gestite tramite comandi vocali utilizzando Alexa.

Interessante, come per l’Echo Show 8 (3a generazione), la funzione Contenuti adattivi che, sfruttando il sensore a infrarossi passivo e quello di prossimità di Amazon Echo Hub, riesce a rilevare la presenza dell’utente, passando in automatico dalla schermata personalizzata con le foto selezionate ed eventuali promemoria a quella con le impostazioni di controllo dei dispositivi.

Questa caratteristica può essere bloccata in ogni momento accedendo alle impostazioni e disabilitando la funzione.

Amazon Echo Hub: prezzo e disponibilità

Al momento non è ancora possibile ordinare Amazon Echo Hub e sulla pagina ufficiale è riportata solamente la dicitura "Disponibile a breve", tuttavia gli utenti possono iscriversi per ricevere una notifica con l’apertura dei preordini.

Sappiamo però che l’hub per la gestione dei sistemi della smart home del colosso dell’e-commerce avrà un prezzo suggerito di 199,99 euro.

Infine gli accessori per personalizzare Amazon Echo Hus saranno disponibili nelle finiture bianco, legno chiaro e metallizzato. Stessa cosa per così come la base di supporto, anch’essa acquistabile separatamente.

